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صورة - صلاح مع ميسي وفان بيرسي وأجويرو في إعلان 2014

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صورة - صلاح مع ميسي وفان بيرسي وأجويرو في إعلان 2014 صورة - صلاح مع ميسي وفان بيرسي وأجويرو في إعلان 2014

اجتمع محمد صلاح نجم الكرة المصرية في صورة واحدة مع أبرز سحرة العالم مثل روبن فان بيرسي وسيرخيو أجويرو وسوبر ليونيل ميسي.

انضم نجم إفريقيا إلى كوكبة إعلانات شركة بيبسي، في حملة تشهد أيضا مشاركة سيرخيو راموس وديفيد لويز وفينسنت كومباني وغيرهم من النجوم.

غيرهم تعود على أوليفر جيرو وجاك ويلشير نجمي أرسنال على سبيل المثال.

ويعد صلاح أحد الأسماء المرشحة للانضمام إلى الدوريات الكبرى، سواء في إنجلترا، إسبانيا أو ألمانيا.

فبعدما تألق صلاح مع بازل في الدوري السويسري، ومسابقة الدوري الأوروبي، جذب أنظار باقي الفرق الكبرى مثل أرسنال، ليفربول وأتليتكو مدريد.

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