هكذا تحاور دار Missoni الرجل العصري

مع بداية العام الجديد لابد من التفكير في إنعاش دولاب ثيابك وتجديد اطلالتك وإضافة بعض اللمسات على أسلوبك الخاص في اللبس , وقبل البدء بمشروع التسوق لابد من التعرف على ما يدور في قاعات العروض العالمية ومتابعة ما ابتكرته مخيلة المصممين من ثياب وإكسسوارات تناسب الرجل العصري وتفي بمتطلباته , وسنأخذك هذه المرة إلى دار Missoni العريقة التي قدمت مجموعة أنيقة تحمل ملامح ومزاج وثقافة السبعينيات حيث قدم العارضون سراويل ضيقة وبلوزات محاكة باليد ولبسوا فوقها جاكيتات رياضية الخطوط ومعاطف قصيرة مع قمصان ضيقة بقصات كلاسيكية ملتصقة بالجسم كما انهم أطلقوا لشعرهم الطويل الحرية كي تتناثر خصله على وقع الموسيقى التي تعود إلى تلك الحقيبة من الزمن. ورغم ان المجموعة خريفية وشتائية إلا انها مستوحاة من عالم البحار والسواحل الغارقة بالرمال كما تقول مصممة الدار انجيلا ميسوني : " اقدم مجموعتي للرجل العصري والمتحضر الذي يعيش في المدينة ولكنه يهرب بفكره إلى أمواج البحر".وقد بقيت المصممة أمينة على فلسفة الدار التي تتلخص بثلاث كلمات هي : الكلاسيكية والعملية والراحة , واختارت ألوانا أقرب للطبيعة منها الفحمية والترابية والرملية مع تدرجات الأخضر والنيلي والصنوبري ونغمات من البرتقالي الذي يحاكي غروب الشمس , أما الخامات فانها مترفة وباذخة مثل الكشمير وجلد الغزال والحرير وهنا تعلق المصممة قائلة : " يحب الرجال ان يدللوا انفسهم ولكن بطريقة مموهة لا تبدو واضحة للعيان".بقي أن نتعرف على الأكسسوارات التي شملت الأحذية المبطنة بالفرو والأخرى الجلدية الكلاسيكية مع كثير من الحقائب الكبيرة التي تحمل بمقبض اليد أو تكون بوضع متصالب مع الجسم وأيضا الأحزمة الجلدية التي تكون جزءا مكملا للسروال.

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