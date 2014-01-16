الببلاوي: زيادة معاش الضمان الاجتماعي بنسبة 50%

كتب : أحمد عبد العظيم منذ 23 دقيقة

قال الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، إنه تم تشكيل لجنة مصغّرة لخدمة اللجنة الاجتماعية العامة بما يخدم هذه اللجنة وأهدافها وإن الحكومة نظرت خلال اجتماعها اليوم إلى المعاش الاجتماعي فقد قرر زيادة معاش الضمان الاجتماعي لـ50% يبدأ تنفيذه من يناير الجاري، حيث سيتم زيادته سنويًا بالضعف.

وأضاف الببلاوي، في مؤتمر صحفي بمقر هيئة الاستثمار، إن الحكومة خلال الـ6 أشهر الماضية كانت تهدف لفتح مجال واسع أمام الاقتصاد مع مراعاة عنصر العدالة الاجتماعية، لافتًا إلى أن نصف الموازنة المصرية ربعها يذهب للدعم لخدمة الأكثر احتياجًا والربع الآخر فوائد التي نشأت على الدعم.

وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة تحرص على ترشيد الدعم وذهابه لمن يستحق وأن الحكومة عند تشكيلها كان من أوائل اهتمامها تشكيل لجان مختلفة بالقطاعات ومن أهمها لجنة الشؤون الاجتماعية لتحضير كل البرامج التي تساعد على تحقيق العدالة الاجتماعية.