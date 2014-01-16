أخبار عاجلة

د.عبدالناصر عمر: انتشار التحرش الجنسى الجماعى "حرب نفسية" -
الشيخ خالد الجندى ينتقد مهاجمى فتاة الشرقية المتحرش بها -
الشيخ خالد الجندى يعلق على واقعة التحرش بالشرقية: وحوش آدمية -
الشيخ خالد الجندى: ولادنا فى خطر والتحرش الجماعى "كارثة" -
مؤتمر سباق سيارات Batlesal The Wheel -
السيسي يلتقي رئيس البنك الدولي في واشنطن -
ميلان يكتفي بالتعادل أمام متذيل «الكالتشيو» -
تعادل مثير لتورينو وأودينيزي.. والفيولا يسعى للمقعد الأوروبي -
أتلانتا يقسو على جنوى بخماسية.. وباليرمو يخسر من كالياري في الكالتشيو -
قبل نهاية الموسم بـ8 جولات.. سيلتك بطلًا للدوري الإسكتلندي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. DMC

الببلاوي: زيادة معاش الضمان الاجتماعي بنسبة 50%

Google+ Print
الببلاوي: زيادة معاش الضمان الاجتماعي بنسبة 50% الببلاوي: زيادة معاش الضمان الاجتماعي بنسبة 50%

كتب : أحمد عبد العظيم منذ 23 دقيقة

قال الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، إنه تم تشكيل لجنة مصغّرة لخدمة اللجنة الاجتماعية العامة بما يخدم هذه اللجنة وأهدافها وإن نظرت خلال اجتماعها اليوم إلى المعاش الاجتماعي فقد قرر زيادة معاش الضمان الاجتماعي لـ50% يبدأ تنفيذه من يناير الجاري، حيث سيتم زيادته سنويًا بالضعف.

وأضاف الببلاوي، في مؤتمر صحفي بمقر هيئة الاستثمار، إن الحكومة خلال الـ6 أشهر الماضية كانت تهدف لفتح مجال واسع أمام الاقتصاد مع مراعاة عنصر العدالة الاجتماعية، لافتًا إلى أن نصف الموازنة المصرية ربعها يذهب للدعم لخدمة الأكثر احتياجًا والربع الآخر فوائد التي نشأت على الدعم.

وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة تحرص على ترشيد الدعم وذهابه لمن يستحق وأن الحكومة عند تشكيلها كان من أوائل اهتمامها تشكيل لجان مختلفة بالقطاعات ومن أهمها لجنة الشؤون الاجتماعية لتحضير كل البرامج التي تساعد على تحقيق العدالة الاجتماعية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول