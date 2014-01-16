أصعب خصم - جمعة يختار ميسي

رفض وائل جمعة مدافع الأهلي الإفصاح عن أصعب خصم واجهه على الصعيد المحلي، بينما كشف عن أن مواجهة ليونيل ميسي كانت الأصعب خلال مسيرته مع الكرة.

وقال الصخرة لـFilGoal.com "أصعب خصم واجهته خلال مسيرتي، هو ليونيل ميسي ساحر الأرجنتين وبرشلونة، فلقد واجهته ثلاثة مرات، مرتين مع الأهلي ومرة مع منتخب مصر."

وأضاف جمعة "لماذا ميسي هو أصعب خصم؟ لأنه ميسي، لا أظن إنني في حاجة لشرح أو توضيح."

ويعد وائل جمعة المدافع الأقوى في الكرة المصرية خلال العقد الأخير، منذ انضمامه إلى صفوف الأهلي في 2001 قادما من غزل المحلة.

وحقق صاحب الـ39 عاما العشرات من الألقاب من المارد الأحمر، ونجح في إيقاف العديد من المهاجمين العالميين مثل صامويل إيتو وديديه دروجبا وياكوينتا والكثيرين.