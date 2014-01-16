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"الجهاد الإسلامي": المقاومة تتعامل "بحكمة" مع التصعيد الإسرائيلي

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"الجهاد الإسلامي": المقاومة تتعامل "بحكمة" مع التصعيد الإسرائيلي "الجهاد الإسلامي": المقاومة تتعامل "بحكمة" مع التصعيد الإسرائيلي

كتب : أ.ش.أ منذ 47 دقيقة

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أن المقاومة الفلسطينية تتعامل بحكمة عالية مع تصعيد جيش الاحتلال الإسرائيلي الأخير ضد قطاع غزة.

وقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أحمد المدلل، في تصريح صحفي اليوم، "إن المقاومة تتعامل بحكمة عالية مع محاولات جيش الاحتلال لجرها إلى الرد وتعتبر الحرب مع إسرائيل جولات وجولات، وتقوم بالرد في الوقت المناسب".

وأشار إلى أن قصف الاحتلال وشن غاراته على قطاع غزة، هو سلسلة من العمليات الإجرامية التي تمارسها إسرائيل لإرهاب المواطنين في قطاع غزة وكسر إرادتهم.

وأضاف أن القصف الصهيوني لمواقع المقاومة، يهدف لابتزاز الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة وإجبارها على إظهار ما لديها من مفاجآت وإمكانيات والتي هددت باستخدامها إذا حاولت إسرائيل تكرار حربيها السابقتين على القطاع.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قد شن فجر اليوم سلسلة غارات على قطاع غزة، استهدفت خلالها مواقع للمقاومة في شرق وغرب مدينة غزة وشمال مخيم النصيرات وسط القطاع ما أدى لإصابة سيدة وأطفالها الأربعة بجروح وصفت بالطفيفة.

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