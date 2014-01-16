أخبار عاجلة

د.عبدالناصر عمر: انتشار التحرش الجنسى الجماعى "حرب نفسية" -
الشيخ خالد الجندى ينتقد مهاجمى فتاة الشرقية المتحرش بها -
الشيخ خالد الجندى يعلق على واقعة التحرش بالشرقية: وحوش آدمية -
الشيخ خالد الجندى: ولادنا فى خطر والتحرش الجماعى "كارثة" -
مؤتمر سباق سيارات Batlesal The Wheel -
السيسي يلتقي رئيس البنك الدولي في واشنطن -
ميلان يكتفي بالتعادل أمام متذيل «الكالتشيو» -
تعادل مثير لتورينو وأودينيزي.. والفيولا يسعى للمقعد الأوروبي -
أتلانتا يقسو على جنوى بخماسية.. وباليرمو يخسر من كالياري في الكالتشيو -
قبل نهاية الموسم بـ8 جولات.. سيلتك بطلًا للدوري الإسكتلندي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. DMC

اعتقال قيادي في كتائب "عبدالله عزام" بـ"لبنان"

Google+ Print
اعتقال قيادي في كتائب "عبدالله عزام" بـ"لبنان" اعتقال قيادي في كتائب "عبدالله عزام" بـ"لبنان"

كتب : وكالات منذ 43 دقيقة

قال الجيش اللبناني إنه اعتقل أمس، قيادياً ثانيا في كتائب عبد الله عزام المقربة من تنظيم القاعدة، بعد مداهمة مكان اختبائه في وسط لبنان وذلك بعد أسابيع من اعتقال "ماجد الماجد" زعيم الجماعة.

وذكرت "سكاي نيوز" ، أن قوات الجيش اعتقلت جمال دفتردار وهو لبناني وقيادي بارز في جماعة "عبدالله عزام"، التي أعلنت مسؤوليتها عن تفجير استهدف السفارة الإيرانية في بيروت في نوفمبر وقُتل فيه 23 على الأقل.

وأصدر الجيش اللبناني بيانا قال فيه "تمكنت مديرية المخابرات فجر اليوم، من توقيف القيادي في كتائب عبد الله عزام الإرهابي المطلوب جمال دفتردار، بعد مداهمة مكان وجوده في إحدى قرى البقاع الغربي".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC