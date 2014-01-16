اعتقال قيادي في كتائب "عبدالله عزام" بـ"لبنان"

كتب : وكالات منذ 43 دقيقة

قال الجيش اللبناني إنه اعتقل أمس، قيادياً ثانيا في كتائب عبد الله عزام المقربة من تنظيم القاعدة، بعد مداهمة مكان اختبائه في وسط لبنان وذلك بعد أسابيع من اعتقال "ماجد الماجد" زعيم الجماعة.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، أن قوات الجيش اعتقلت جمال دفتردار وهو لبناني وقيادي بارز في جماعة "عبدالله عزام"، التي أعلنت مسؤوليتها عن تفجير استهدف السفارة الإيرانية في بيروت في نوفمبر وقُتل فيه 23 على الأقل.

وأصدر الجيش اللبناني بيانا قال فيه "تمكنت مديرية المخابرات فجر اليوم، من توقيف القيادي في كتائب عبد الله عزام الإرهابي المطلوب جمال دفتردار، بعد مداهمة مكان وجوده في إحدى قرى البقاع الغربي".