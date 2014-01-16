"الصحة": 13 حالة وفاة و60 مصابا حصيلة يومي الاستفتاء

بيان الوزارة: 4 حالات وفاة طبيعية و9 بالاشتباكات بين قوات الأمن والإخوان.. وخروج 44 مصابا بعد تحسن حالتهم

كتب : طارق عبد العزيز منذ 13 دقيقة

أعلنت وزارة الصحة عن وفاة 13 شخصا وإصابة 60 آخرين خلال يومي الاستفتاء على الدستور.

وأشار بيان وزارة الصحة إلى أن 4 حالات وفاة وقعت بشكل طبيعي، أولها الحالة التي تم الإعلان عنها ظهر أول أيام الاستفتاء لمسن بمنطقة عين الصيرة، توفي نتيجة إصابته بأزمة قلبية أثناء إدلائه بصوته، بجانب حالة أخرى بمحافظة القاهرة، وحالتان بمحافظتي أسيوط والمنيا، في الوقت الذي أكدت فيه بيانات الوزارة وقوع 4 حالات وفاة "جنائية" في محافظة الجيزة، و4 حالات وفاة "جنائية" بمحافظة سوهاج، بجانب حالة وفاة "جنائية" واحدة بمحافظة بني سويف.

وفيما يتعلق بالإصابات التي تم تسجيلها خلال يومي الاستفتاء، فقد أعلنت الصحة خروج 44 حالة منهم لتحسن حالتهم، بينما كانت تركزت الإصابات في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وأسيوط والمنوفية، وكفر الشيخ والغربية، والمنيا والشرقية وبني سويف وقنا والدقهلية والبحيرة وسوهاج، فقد تنوعت الإصابات بين الإغماء واختناق وغيبوبة سكر وحالة كسر بالقدم اليمنى، واشتباه كسر بأصابع اليد وارتفاع بدرجة الحرارة وإصابات بفروة الرأس واشتباه ما بعد الارتجاج، بالإضافة إلى إصابات جنائية.