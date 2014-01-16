بورسعيد تنتفض ضد الإخوان وتعلنها "نعم للدستور" بـ 98.7%

كتب : هبة صبيح منذ 2 دقيقة

أعلنت بورسعيد انتصارها على الإخوان بعد ظهور نتيجة الاستفتاء المبدئية التي أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات ببورسعيد، والتي أظهرت نسبة مشاركة 50,7% بإجمالي عدد أصوات 233796 صوتا، فيما بلغت نسبة الأصوات المؤيدة للدستور 98,7% بعدد أصوات 228073 صوتا، في حين رفضه 3387 صوتا فقط، وبلغت الأصوات الباطلة 2433 صوتا، والأصوات الصحيحة 231363.

وأظهرت النتيجة الإجمالية في حي الضواحي الذي يتميز بوجود تمركز لجماعة الإخوان الإرهابية في منطقة القابوطي، والتي بها عشش سكنية عشوائية ويعمل أهلها بمهنة الصيد ومستوى تعليم ضعيف، الذين كانوا يعطون أصواتهم للدكتور أكرم الشاعر القيادي الإخواني.

والآن باءت محاولات الإخوان في التأثير على أهالي المنطقة باسم الدين، أن ينصروا مرسي مما أسموه الانقلاب عليه، حيث يقيد بالحي 64887 ناخبا، بلغ عدد الحضور منهم نسبة 52%، وبلغ عدد الأصوات بنعم 89,6% بإجمالي 30706 صوتا، في حين حصدت "لا" 413 صوتا، و287 صوتا باطلا.

كما جاءت الضربة القاصمة في حي الزهور، الحي الشعبي الأكبر، في بورسعيد، حيث كان يتباهى السلفيون والجماعات الإسلامية وأنصار مرسي أنه معقلهم، والذي تخرج فيه المظاهرات المعلنة عن قرب عودة مرسي، فكان رد الأهالي تأييد الدستور بنسبة 98,9%، حيث يبلغ عدد الأصوات في الزهور 141175 صوتا حضر منهم 69532 صوتا، وبلغت أصوات نعم 67790 وأصوات "لا" 971 والباطل 771 صوتا.

وفي حي الجنوب يبلغ عدد الناخبين 24128 وبلغت نسبة الحضور 55% بإجمالي عدد أصوات 11098، وبلغت عدد الأصوات بنعم 10798 صوتا، بنسبة 96% وعدد أصوات "لا" 179 صوتا بنسبة 4%.

وفي حي المناخ قلب بورسعيد، بلغ إجمالي عدد الناخبين 76057 حضر منهم 38696 صوتا بنسبة 51,4%، وكانت أصوات "نعم" قد بلغت 38162 بنسبة 98,6% بينما بلغت الأصوات بـ "لا" 534 صوتا بنسبة 1,4%.

أما في حي العرب المعروف بالمنطقة التجارية وتواجد كتل "الصعايدة" فيبلغ عدد الأصوات فيه 54121 صوتا، حضر منهم 26828 ناخبا، وبلغت عدد أصوات نعم 26445 بنسبة أصوات 89,9% والأصوات بـ"لا" 383 صوتا.

كما يبلغ إجمالي عدد الأصوات قسم الشرق 18582 صوتا حضر منهم 18438 صوتا وبلغت أصوات نعم 18191 صوتا وعدد أصوات "لا" 247 صوتا. ومعروف عن الحي ارتفاع مستواه التعليمي والمادي والثقافي، كما أن به كتلا من المسيحيين ولا وجود للإخوان في هذا الحي.

وفي مدينة بورفؤاد أعلنت خلوها من الإخوان وأنصارهم، وهو حي سكني يجمع الطبقة المتوسطة والعليا ويسكن فيه المئات من الإخوان والسلفيين وأنصار المعزول مرسي، ويبلغ إجمالي عدد الأصوات 58114 حضر منهم 30746 بنسبة 53%، وبلغت أصوات نعم 29835 صوتا بنسبة 98,4%، في حين حصدت "لا" 596 صوتا فقط، بعدد أصوات باطلة 315 صوتا.