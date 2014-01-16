محافظ الإسكندرية يلتقى بالمواطنين للاستماع إلى مشكلاتهم

عقد اللواء طارق مهدى محافظ الإسكندرية صباح اليوم لقائه الأسبوعى مع جموع المواطنين ذوى الشكاوى والطلبات، حيث استمع إلى شكاواهم، وذلك فى حضور السكرتير العام والسكرتير عام المساعد ومدير عام خدمة المواطنين ومجموعة من المسئولين.

وقام المحافظ بمناقشة إمكانية إتاحة فرص عمل للشباب، وذلك فى وجود ممثل القوى العاملة وذلك فى إطار اهتمام المحافظة لحل مشكلات البطالة، كما ناقش اللقاء مجموعة من مشاكل مهندسى الإسكان ومشاكل العقارات وأهمها مشكلة العقار الأثرى الخاص بالأديب الإنجليزى لورانس داريل وبعض المشكلات الأخرى.

لمزيد من أخبار المحافظات ..

النتيجة النهائية بأسوان: 248571 "نعم" و5517 "لا"

حبس 15 إخوانيا لمقاومة السلطات فى أحداث مستشفى المعلمين بسوهاج

محافظ أسيوط: الاستفتاء أظهر مدى تلاحم الجيش والشرطة والشعب