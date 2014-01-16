أخبار عاجلة

د.عبدالناصر عمر: انتشار التحرش الجنسى الجماعى "حرب نفسية" -
الشيخ خالد الجندى ينتقد مهاجمى فتاة الشرقية المتحرش بها -
الشيخ خالد الجندى يعلق على واقعة التحرش بالشرقية: وحوش آدمية -
الشيخ خالد الجندى: ولادنا فى خطر والتحرش الجماعى "كارثة" -
مؤتمر سباق سيارات Batlesal The Wheel -
السيسي يلتقي رئيس البنك الدولي في واشنطن -
ميلان يكتفي بالتعادل أمام متذيل «الكالتشيو» -
تعادل مثير لتورينو وأودينيزي.. والفيولا يسعى للمقعد الأوروبي -
أتلانتا يقسو على جنوى بخماسية.. وباليرمو يخسر من كالياري في الكالتشيو -
قبل نهاية الموسم بـ8 جولات.. سيلتك بطلًا للدوري الإسكتلندي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ الإسكندرية يلتقى بالمواطنين للاستماع إلى مشكلاتهم

Google+ Print
محافظ الإسكندرية يلتقى بالمواطنين للاستماع إلى مشكلاتهم محافظ الإسكندرية يلتقى بالمواطنين للاستماع إلى مشكلاتهم

عقد اللواء طارق مهدى محافظ الإسكندرية صباح اليوم لقائه الأسبوعى مع جموع المواطنين ذوى الشكاوى والطلبات، حيث استمع إلى شكاواهم، وذلك فى حضور السكرتير العام والسكرتير عام المساعد ومدير عام خدمة المواطنين ومجموعة من المسئولين.

وقام المحافظ بمناقشة إمكانية إتاحة فرص عمل للشباب، وذلك فى وجود ممثل القوى العاملة وذلك فى إطار اهتمام المحافظة لحل مشكلات البطالة، كما ناقش اللقاء مجموعة من مشاكل مهندسى الإسكان ومشاكل العقارات وأهمها مشكلة العقار الأثرى الخاص بالأديب الإنجليزى لورانس داريل وبعض المشكلات الأخرى.

لمزيد من أخبار المحافظات ..

النتيجة النهائية بأسوان: 248571 "نعم" و5517 "لا"

حبس 15 إخوانيا لمقاومة السلطات فى أحداث مستشفى المعلمين بسوهاج

محافظ أسيوط: الاستفتاء أظهر مدى تلاحم الجيش والشرطة والشعب

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365