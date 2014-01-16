فوز 5 فرق بهندسة الإسكندرية بمراكز متقدم بمسابقة "acm" للبرمجة المحلية

فازت 5 فرق من كلية هندسة جامعة الإسكندرية، بالمراكز الأول والسادس والحادى عسر والثانى عشر والسابع عشر، فى مسابقة acm للبرمجة المحلية ecpc، والتى أقيمت بالأكاديمية العربية بأبى قير.

جاء ذلك ضمن 16 فريق من طلية قسم الحاسب والنظم وقسم الاتصالات، والحاسبات بالبرامج الخاصة، وشارك فيها أيضا 99 فريق من 15 جامعة على مستوى الإسكندرية.

لمزيد من أخبار المحافظات ..

النتيجة النهائية بأسوان: 248571 "نعم" و5517 "لا"

حبس 15 إخوانيا لمقاومة السلطات فى أحداث مستشفى المعلمين بسوهاج

محافظ أسيوط: الاستفتاء أظهر مدى تلاحم الجيش والشرطة والشعب