بالفيديو:كيف تحضّرين"الباغيت"في المنزل؟

المقادير:

-3 أكواب من الدقيق

-ملعقة صغيرة من الملح

-ملعقة صغيرة من السكر

-ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية

-كوب من الماء الفاتر

طريقة التحضير:

1- يوضع الدقيق في وعاء، ويضاف الملح والسكر إليه، ويخلط هذا الخليط جيّداً، حتى يتجانس.

2- تضاف الخميرة الفورية إلى هذا الخليط، ثم يسكب الماء الفاتر تدريجياً، حتى تتشكّل عجينة متماسكة.

3- تغطّى هذه العجينة بقطعة قماش نظيفة وجافّة، ثم تدع ترتاح لمـ45 دقيقة في مكان دافئ.

-4 تشكّل هذه العجينة، بعدها، على شكل أرغفة، تُدخل إلى الفرن لـ15 دقيقة، على حرارة 200 درجة مئوية.

(هذه المقادير تكفي لإعداد 10 قطع متوسّطة الحجم).

وتشرح "شيف سيدتي" عايدة الطقشي غصين أن "ثمة أنواع عدة من الدقيق، أبرزها: دقيق الذرة ودقيق الحمص ودقيق الفاصولياء...ويمكن استخراج الدقيق من كلّ الحبوب".

ويحتوي الدقيق، على:البروتين والألياف والمعادن، مثل "الفوسفور" و"المغنيسيوم" و"الكالسيوم"، كما الفيتامين "بي".

وهناك درجات مختلفة من الدقيق، وفق التالي:

_ درجة الدقيق 45:يمتاز هذا الدقيق بنقاوته، ويستعمل في إعداد الحلويات وبعض الصلصات.

_ درجة الدقيق 55 أو 65:يعرف بسماكته، ويستعمل في المعجنات والخبز الفرنسي.

_ درجة الدقيق 80 و 150:يستخدم في المخابز الكبرى، كونه سميك للغاية، ولا يمكن عجنه بواسطة اليد.

والدقيق الأسمر سهل الهضم ولا يطحن بصورة متكرّرة، وهو غني بالألياف، ويستخدم في إعداد الحلويات.ويمكن إضافة الشوفان اليه، لأن طعمه لذيذ، لكن يجب الانتباه عند استعماله لأن اللون الأسمر، قد يطغى على الحلويات والخبز والصلصات.

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