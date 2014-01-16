أخبار عاجلة

د.عبدالناصر عمر: انتشار التحرش الجنسى الجماعى "حرب نفسية" -
الشيخ خالد الجندى ينتقد مهاجمى فتاة الشرقية المتحرش بها -
الشيخ خالد الجندى يعلق على واقعة التحرش بالشرقية: وحوش آدمية -
الشيخ خالد الجندى: ولادنا فى خطر والتحرش الجماعى "كارثة" -
مؤتمر سباق سيارات Batlesal The Wheel -
السيسي يلتقي رئيس البنك الدولي في واشنطن -
ميلان يكتفي بالتعادل أمام متذيل «الكالتشيو» -
تعادل مثير لتورينو وأودينيزي.. والفيولا يسعى للمقعد الأوروبي -
أتلانتا يقسو على جنوى بخماسية.. وباليرمو يخسر من كالياري في الكالتشيو -
قبل نهاية الموسم بـ8 جولات.. سيلتك بطلًا للدوري الإسكتلندي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بورتو يريد ضم رفعت من إنبي

Google+ Print
بورتو يريد ضم رفعت من إنبي بورتو يريد ضم رفعت من إنبي

أرسل مسؤولو بورتو البرتغالي عرضا إلى نادي إنبي لاستعارة أحمد رفعت جناح النادي البترولي الشاب حتى نهاية الموسم.

وقال محمد بدر رئيس إنبي لـFilGoal.com "سنناقش العرض مع الجهاز الفني أولا، وإذا وافق على مبدأ رحيل اللاعب سنناقش التفاصيل المالية."

وأضاف بدر "بورتو يسعى لضم اللاعب دون خوض فترة معايشة أو الخضوع للاختبار."

وكان إنبي قد سمح للاعبه صالح جمعة بالاحتراف في ناسيونال مادير البرتغالي، كما سمح لشقيقه عبد الله جمعة بخوض فترة المعايشة مع فريق يونيون برلين الألماني.

رفعت في العام الماضي خضع لاختبار في بازل السويسري وسيفليا الإسباني، قبل العودة مجددا إلى إنبي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع