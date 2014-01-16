بورتو يريد ضم رفعت من إنبي

أرسل مسؤولو بورتو البرتغالي عرضا إلى نادي إنبي لاستعارة أحمد رفعت جناح النادي البترولي الشاب حتى نهاية الموسم.

وقال محمد بدر رئيس إنبي لـFilGoal.com "سنناقش العرض مع الجهاز الفني أولا، وإذا وافق على مبدأ رحيل اللاعب سنناقش التفاصيل المالية."

وأضاف بدر "بورتو يسعى لضم اللاعب دون خوض فترة معايشة أو الخضوع للاختبار."

وكان إنبي قد سمح للاعبه صالح جمعة بالاحتراف في ناسيونال مادير البرتغالي، كما سمح لشقيقه عبد الله جمعة بخوض فترة المعايشة مع فريق يونيون برلين الألماني.

رفعت في العام الماضي خضع لاختبار في بازل السويسري وسيفليا الإسباني، قبل العودة مجددا إلى إنبي.