تقرير عن الحالة الجوية خلال الأيام المقبلة

نصح المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل بعدم إرتياد البحر في الخليج العربي وبحر عمان في الفترة القادمة .

ودعا المركز السائقين الى أخذ الحيطة والحذر على الطرق أثناء القيادة بسبب تدني مدى الرؤية الأفقية بفعل الغبار والأتربة المثارة في المناطق المكشوفة وأثناء هطول الأمطار..وحذر من انزلاقات على الطرق وحث على تجنب أماكن جريان الأودية والسيول أثناء هطول الامطار.

وأشار المركز في بيان اليوم إلى أن الطقس سيكون يوم السبت غير مستقر حيث يكون غائماً جزئياً إلى غائم ومغبر أحياناً على بعض المناطق وتزداد كميات السحب تدريجيا على الجزر والمناطق الساحلية والشمالية مع فرصة لسقوط الأمطار خاصة على تلك المناطق وتزداد الفرصة في ساعات المساء والليل والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وتكون مثيرة للغبار والأتربة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان خاصة مع وجود السحب.

ويستمر الطقس غير المستقر يوم الأحد بالتأثير على الدولة حيث يكون غائماً جزئياً إلى غائمِ على معظم المناطق ويستمر تزايد كميات السحب يتخللها بعض السحب الركامية وقد تكون رعدية أحياناً على بعض المناطق ويصاحبها هطول أمطار مختلفة الشدة على مناطق متفرقة ..كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصةً مع وجود السحب وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على المناطق المكشوفة .

ويستمر البحر مضطرباً بوجه عام وشديد الاضطراب أحياناً مع وجود السحب في الخليج العربي وبحر عمان.

وسيكون الطقس يوم الاثنين غائما إلى غائم جزئي مع احتمال سقوط بعض الأمطار خاصة شمالاً وشرقاً وتخف كميات السحب تدريجيا بعد الظهر غربا والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر مضطرب في الخليج العربي ومتوسط إلى مضطرب أحياناً في بحر عمان.

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