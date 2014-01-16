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الداخلية: كشفنا مخطط للإخوان لاستغلال طلاب الجامعات لإحداث عنف لإفساد فرحة الاستفتاء

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الداخلية: كشفنا مخطط للإخوان لاستغلال طلاب الجامعات لإحداث عنف لإفساد فرحة الاستفتاء الداخلية: كشفنا مخطط للإخوان لاستغلال طلاب الجامعات لإحداث عنف لإفساد فرحة الاستفتاء

ميلشيات الاخوان

قال اللواء هانى عبد اللطيف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية ، أن الوزارة رصدت مخطط لجماعة الإخوان لاستغلال طلاب الجامعات لارتكاب أعمال عنف لإفساد فرحة الاستفتاء.

وكشف عبد اللطيف، أن المخطط يشمل دس عناصر مسلحة بين الطلبة والقيام بأعمال قتل على غرار أحداث الحرس الجمهورى واستغلالها ضد الدولة.

وأكد المتحدث باسم الداخلية لقناة MBC ، التنسيق مع رؤساء الجامعات لإجهاض مخطط الإخوان، تفاديا لتحويل الجامعات لساحات عنف وفوضى. 

يأتى ذلك بعد اقتحام طلاب الإخوان للجان الامتحانات لكلية الحقوق جامعة القاهرة.

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