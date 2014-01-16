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الإخوان يخسرون شعبيتهم فى استفتاء الدستور ببني سويف

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الإخوان يخسرون شعبيتهم فى استفتاء الدستور ببني سويف الإخوان يخسرون شعبيتهم فى استفتاء الدستور ببني سويف

أحد لجان الاستفتاء ببني سويف

خسر الإخوان شعبيتهم فى محافظة بنى سويف عقب أعمال العنف التى قاموا بها منذ 14 اغسطس الماضى عقب فض رابعة العدوية وميدان النهضة وحرضوا على إحراق 10 منشآت حكومية فى بنى سويف وقاموا بأعمال عنف ضد المواطنيين منذ إعلان خارطة الطريق فتسببت مظاهرات الإخوان فى قتل 4 مواطنيين فى الاحتفال ب6 اكتوبر الماضى.

وجاءت نتيجة الاستفتاء على الدستور ليرد المواطنيين بقسوة على  جماعة الاخوان ويخرجوا لصناديق الاقتراع صفا واحد أمام طوابير اللجان ، المسلم بجوار القبطى ، وتأتى النتيجة لتصل إلى 465 الف ناخب يخرجوا ليقولوا نعم لدستور 2013 بنسبة 96% بينما يرفضه 16 الف بنسبة 5% والمفاجاة الكبرى ان دستور الاخوان جاء بنسبة 86% بينما رفضه 14 % من مواطنى بنى سويف .

المحللون فى بنى سويف اكدوا ان القوى السياسية قامت بعمل أكثر من 100 مؤتمر دعما للدستور وان مديرية الشباب والرياضة على مستوى مراكز الشباب التابعة لها تحملت عمل مؤتمرات فى عقر قيادات الاخوان ففى قرية اشمنت مسقط راس عضو مكتب الارشاد عبدالعظيم الشرقاوى المطلوب ضبطه واحضاره فى الأحداث الأخيرة عقد مؤتمر لدعم الدستور.

وفى مفاجأة جديدة ومدوية، صوتت قرية طنسا بنى مالو، مسقط رأس الدكتور نهاد القاسم، القيادى الإخوانى وأمين حزب الحرية والعدالة ببنى سويف، وانحازت القرية للدولة المصرية ، وجاءت نتيجة التصويت: 3066 نعم، 86 لا، 42 باطل.

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