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خالد أبو بكر: الاعتداء على كلية الحقوق إجرام ولا بد من قمعه

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خالد أبو بكر: الاعتداء على كلية الحقوق إجرام ولا بد من قمعه خالد أبو بكر: الاعتداء على كلية الحقوق إجرام ولا بد من قمعه

قال خالد أبو بكر، عضو الاتحاد الدولى للمحامين، إن الاعتداء على مبنى كلية الحقوق بجامعة القاهرة، إجرام ولابد من قمعه، كما دعا كبار القانونيين فى لاتخاذ موقف صارم لحماية الحرم الجامعى.

وأضاف خالد فى تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، قائلا: "الاعتداء على مبنى كلية الحقوق جامعة القاهرة، إجرام لابد من قمعه ادعوا كبار القانونيين فى مصر لاتخاذ موقف صارم لحماية هذا الصرح التاريخى".

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