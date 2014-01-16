السبت.. انقطاع المياه عن 12 منطقة بالقاهرة لمدة 10 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى عن قطع المياه عن مناطق "الكوربة – روكسى – صلاح الدين – الميرغنى – حسن صادق – عبد العزيز البشرى – نهرو – الأندلس – البارون – خلف منطقة الميرديان – نخلة المطيعى – تريموف" لمدة 10 ساعات اعتبارا من الثامنة مساء بعد غد السبت وحتى السادسة من صباح اليوم التالى، وذلك نظرا لقيامها بربط خط المياه الجديد برافع الزيتون لتحسين ضغوط المياه بمناطق مصر الجديدة.

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات الواقعة فى هذه المناطق تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفتـرة المذكورة، لافتة إلى أنها قامت بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.

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