وزير النقل: انتهاء رصف طريق الحامول الكراكات بكفر الشيخ

أعلن الدكتور إبراهيم الدميرى وزير النقل، اليوم، الإنتهاء من مشروع رصف ورفع كفاءة طريق الحامول/ الكراكات بين محافظتى كفر الشيخ والغربية، بطول 15 كم وتكلفة 24 مليون جنيه.

وقال وزير النقل، فى تصريحات صحفية ظهر اليوم، أن هذا الطريق يعتبر محور رئيسى للقادم من محافظتى كفر الشيخ والغربية إلى الطريق الدولى الساحلى ومصيف بلطيم، ويأتى تنفيذه ذلك فى إطار تنفيذ الخطة العاجلة لمشروعات الطرق التى تقوم بها وزارة النقل.

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