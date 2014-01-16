أخبار عاجلة

د.عبدالناصر عمر: انتشار التحرش الجنسى الجماعى "حرب نفسية" -
الشيخ خالد الجندى ينتقد مهاجمى فتاة الشرقية المتحرش بها -
الشيخ خالد الجندى يعلق على واقعة التحرش بالشرقية: وحوش آدمية -
الشيخ خالد الجندى: ولادنا فى خطر والتحرش الجماعى "كارثة" -
مؤتمر سباق سيارات Batlesal The Wheel -
السيسي يلتقي رئيس البنك الدولي في واشنطن -
ميلان يكتفي بالتعادل أمام متذيل «الكالتشيو» -
تعادل مثير لتورينو وأودينيزي.. والفيولا يسعى للمقعد الأوروبي -
أتلانتا يقسو على جنوى بخماسية.. وباليرمو يخسر من كالياري في الكالتشيو -
قبل نهاية الموسم بـ8 جولات.. سيلتك بطلًا للدوري الإسكتلندي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزير النقل: انتهاء رصف طريق الحامول الكراكات بكفر الشيخ

Google+ Print
وزير النقل: انتهاء رصف طريق الحامول الكراكات بكفر الشيخ وزير النقل: انتهاء رصف طريق الحامول الكراكات بكفر الشيخ

أعلن الدكتور إبراهيم الدميرى وزير النقل، اليوم، الإنتهاء من مشروع رصف ورفع كفاءة طريق الحامول/ الكراكات بين محافظتى كفر الشيخ والغربية، بطول 15 كم وتكلفة 24 مليون جنيه.

وقال وزير النقل، فى تصريحات صحفية ظهر اليوم، أن هذا الطريق يعتبر محور رئيسى للقادم من محافظتى كفر الشيخ والغربية إلى الطريق الدولى الساحلى ومصيف بلطيم، ويأتى تنفيذه ذلك فى إطار تنفيذ الخطة العاجلة لمشروعات الطرق التى تقوم بها وزارة النقل.

لمزيد من التقارير المصرية..

وزير التموين: إضافة 6 ملايين مولود جديد على البطاقات التموينية

وزير الأوقاف: أموال "الوقف" مرة ومسممة على المعتدين

الصحـة: 313 مليونا و826 ألف جنيه تكلفة قرارات "نفقة الدولة"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
رئيس شعبة مخابز الإسكندرية يهاجم وزير التموين بسبب بطاقات الدعم

رئيس شعبة مخابز الإسكندرية يهاجم وزير التموين بسبب بطاقات الدعم

البنا: إنشاء مراكز لتجميع القمح بالتنسيق مع التموين

البنا: إنشاء مراكز لتجميع القمح بالتنسيق مع التموين

وزير التموين || للمواطنين إذا ظهرت تلك العبارة “….” على إيصال التموين الخاص بك يجب عليك القيام بالخطوات الآتية فوراً وإلا ..

وزير التموين || للمواطنين إذا ظهرت تلك العبارة “….” على إيصال التموين الخاص بك يجب عليك القيام بالخطوات الآتية فوراً وإلا ..

«التموين» تكشف عن «القوائم السوداء» الممنوعين من الصرف.. فيديو

«التموين» تكشف عن «القوائم السوداء» الممنوعين من الصرف.. فيديو