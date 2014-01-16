دار كلمات عربية تصدر كتابا ساخرا يناقش قضايا المجتمع

وقع الكاتب الصحفي بهاء حجازي عقد كتابه الساخر “سنوات المزز الضائعة” مع دار كلمات عربية للنشر والتوزيع .

> ويتناول الكاتب الشاب بعض الظواهر في المجتمع بطريقة نقدية ساخرة تجمع بين الفانتازيا والكوميديا السوداء ، ويحتوي الكتاب على عدة مواضيع منها: “حوار مع مومس” و”أحمد التباع رئيساً لمصر” و”حاولت أن أكون وغداً” .

> ومن المقرر أن يُطرح الكتاب في الأسواق مع بداية شهر مارس المُقبل كأحد أجرأ الكتب في سوق الكتب المصرية على حد وصف الناشر .