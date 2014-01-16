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دار كلمات عربية تصدر كتابا ساخرا يناقش قضايا المجتمع

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دار كلمات عربية تصدر كتابا ساخرا يناقش قضايا المجتمع دار كلمات عربية تصدر كتابا ساخرا يناقش قضايا المجتمع

وقع الكاتب الصحفي بهاء حجازي عقد كتابه الساخر “سنوات المزز الضائعة” مع دار كلمات عربية للنشر والتوزيع .
> ويتناول الكاتب الشاب بعض الظواهر في المجتمع بطريقة نقدية ساخرة تجمع بين الفانتازيا والكوميديا السوداء ، ويحتوي الكتاب على عدة مواضيع منها: “حوار مع مومس” و”أحمد التباع رئيساً لمصر” و”حاولت أن أكون وغداً” .
> ومن المقرر أن يُطرح الكتاب في الأسواق مع بداية شهر مارس المُقبل كأحد أجرأ الكتب في سوق الكتب المصرية على حد وصف الناشر .

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