الإعلام الإيطالي يسجل فرحة المصريين بفوز السيسى عبر الدستور

سجل الاعلام الايطالى , وخاصة الصحف الايطالية الصادرة صباح اليوم الخميس, تفاصيل الفوز الساحق للآستفتاء الذى يعد إنتصارا كبيرا للفريق السيسى , وتصدرت انباء نتائج الاستفتاء فى مصر كافة الانباء الخارجية بالصحف الايطالية ..إعتبرت صحيفة ” لاريبوبليكا” الايطالية واسعة الانتشار أن مشاركة المصريين فى الاستفتاء على مشروع الدستور بهذا الاقبال الكبير وبنسبة موافقة قياسية تمثل إنتصارا كبيرا للفريق أول السيسى الذى رفع كثير من المصريين صوره أمام المقار الانتخابية .

وتواصل المعارض الاعراب عن رفضها للفريق السيسى الذى كان عينه الرئيس المعزول مرسى رئيس للمجلس العسكرى .. اليوم الثانى للاقتراع لم يسجل حوادث تذكر .. وتم إعتقال 78 من المشاغبين , وجهة لهم تهم محاولات عرقلة التصويت على الاستفتاء . هؤلاء بجانب 249 أخرين تم إيقافهم اليوم الاول للاستفتاء الذى شهد مقتل 11 متظاهر من أنصار الاخوان المسلمين .

ومن جانبها قالت صحيفة ” كوريرى ديلا سيرا” إن إقرار الشعب للدستور الجديد وبهذه النتيجة يعد إنتصارا حقيقيا للفريق السيسى فضلا عن كونه بمثابة إنتصار كبيرا للحكومة المؤقتة , التى تهتم بنيل القبول الشعبى بعد إستبعاد الرئيس المعزول محمد مرسى .

وقالت الصحيفة الايطالية أن الموافقة على الدستور بهذه النتيجة التى وصفتها بالمبهرة دفع الكثير من المحللين ووسائل الاعلام الى توقع أن يدفع ذلك بالفريق السيسى الى ترشيح نفسه رسميا لانتخابات رئاسة الجمهورية فى ثانى الخطوات الرئيسية لخريطة المستقبل التى تم إعلانها فى الثالث من يوليو الماضى.

فى الوقت نفسه أبدت العديد من شبكات التليفزيون الايطالية إهتماما واضحا بمتابعة أخبار عملية الاستفتاء بما فى ذلك عرض صور تسجل فرحة المصريين بهذه النتيجة والتى ينظر اليها الكثيرون على أنها إنجاز لخطوة مهمة وفوز معنوى فى الوقت نفسه للفريق السيسى حسب العديد من هذه الشبكات .

أ ش أ