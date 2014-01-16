قراءة تحليلية بالأرقام لنتائج استفتاء المنيا

اظهرت نتائج الاستفتاء علي الدستور بمحافظة المنيا عن تراجع شعبية التيار الديني بشكل عام والاخوان بشكل خاص خاصة بمدن المحافظه التي سجلت اعلي نسبة مشاركه تجاوت في بعض المناطق 40% بينما كشفت النتائج عن مشاركه محدود للمواطنين بقري مراكز العدوه شمال المحافظه وملوي وديرمواس جنوب المحافظه وسجلت قري مركز ديرمواس اقل مشاركة بنسبة حضور 19,2 % ويضم نفس المركز قرية دلجا التي تم تحريرها من قبضة الاخوان منذ نحو 4 اشهر تقريباً.

ونجد ان اكثر المناطق التي قالت نعم للدستور بندر المنيا بنسبة 97,5% , وبندر ملوي بنسبة97,4% , ومركز المنيا بنسبة 97% , ومغاغه بنسبة97% , وسمالوط بنفس النسبه

> ونجد ان اكثر المراكز التي قالت لا للدستور هي مركز العدوه بنسبة 5% , ومركز ديرمواس بنسبة 4,6% , ومركز ملوي بنفس النسبه , ومركز ابو قرقاص بنسبة 4% .

والجدير بالذكر أن النتائج النهائية للتصويت على عملية الاستفتاء بالمنيا أسفرت عن تصويت المواطنين بعدد 699623 بنعم بنسبة 96،7% و24572 بلا بنسبة 3،3% وبلغت اجمالى عدد الناخبين 2809573 وعدد الحضور 740233 والاصوات الصحيحه 723193 والباطله 17040 ونسبة الحضور 26،34 % ، فى قسم شرطة المنيا “بندر” بلغ أجمالى عدد الناخبين 183849 واجمالى من ادلوا باصواتهم 74898 والاصوات الصحيحه 73922 والباطله 976 ونسبة الحضور 40،7 % وجاءت بنعم 72099 بنسبة 97،5 % ولا 1823 بنسبة 2،5% ، قسم شرطة ملوى “بندر”عدد الناخبين 105801 واجمالى من ادلوا باصواتهم 39172 والاصوات الصحيحه 38544 والباطله 628 ونسبة الحضور 37% وجاءت نعم 37544 بنسبة 97،4 % ولا 1000 بنسبة 2،6 % ، قسم شرطة المنيا الجديدة بلغ عدد الناخبين 3176 واجمالى من ادلوا بأصواتهم 1429 والاصوات الصحيحه 1414 والباطله 15 ونسبة الحضور 45،12 % وجاءت نعم 1363 بنسبة 96،4% ولا 51 بنسبة 3،6% ، قسم شرطة مركز المنيا ” قرى ” عدد الناخبين 242609 واجمالى من ادلوا باصواتهم 84998 والاصوات الصحيحه 83260 والباطله 1738 ونسبة الحضور 24،8% والتصويت بنعم 80768 بنسبة 97% ولا 2492 بنسبة 3% ، مركز شرطة أبوقرقاص عدد الناخبين 314237 واجمالى من ادلوا باصواتهم 77919 والاصوات الصحيحه 75685 والباطله 2234 ونسبة الحضور 24،8% وجات التصويت بنعم 72780 بنسبة 96% ولا 2905 بنسبة 4 % .

وبلغت نسب الاستفتاء في كلا من : مركز شرطة بنى مزار عدد الناخبين 319278 واجنالى من ادلوابالصواتهم 88167 والاصوات الصحيحه 86446 والباطله 1721 ونسبة الحضور 28% والتصويت بنعم 82646 بنسبة 96،7% ولا 2800 بنسبة 3،3 % ، مركز شرطة دير مواس عدد الناخبين 198010 واجمالى من ادلوا باصواتهم 37872 والاصوات الصحيحه 36670 والباطله 1202 ونسبة الحضور 19،2% والتصويت بنعم 34969 بنسبة 95،4% ولا 1701 بنسبة 4،6% ، مركز شرطة سمالوط عد الناخبين 383781 واجمالى من ادلوا باصواتهم 100021 والاصوات الصحيحه 97637 والباطله 2384 ونسبة الحضور 26% والتصويت بنعم 94761 بنسبة 97% ولا 2876 بنسبة 3% ، مركز شرطة العدوة عدد الناخبين 122160 من ادلوا باصواتهم 28859 والاصوات الصحيحه 28078 والباطله 781 نسبة الحضور 22% والتصويت بنعم 26626 بنسه 95% ولا 1424 بنسبة 5% ، مركز شرطة مطاى عدد النابين 165776 من ادلوا باصواتهم 56384 والاصوات الصحيحه 55160 والباطله 1224 ونسبة الحضور 34% والتصويت بنعم 53337 بنسبة 96،7% ولا 1823 بنسبه 3،2% ، مركز شرطة مغاغه عدد الناخبين 292849 من ادلوا باصواتهم 71787 الاصوات الصحيحه 70123 والباطله 1664 ونسبة الحضور 24،5% والتصويت بنعم 67953 بنسبة 97% ولا 2170 بنسبة 3% ، مركز شرطة ملوى “قرى ” عدد الناحبين 367056 من ادلوا باصواتهم 78727 والاصوات الصحيحه 76254 والباطله 2473 ونسبة الحضور 21،45% والتصويت بنعم 72767 بنسبة 95،4% والتصويت بلا 3487 بنسبة 4،6%