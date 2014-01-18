عجوز في السبعين تطلب الزواج من السيسي شرط تقديم غويشتين دهب

كتب/ عبدالحميدشومان

هناك أناس جعل الله في وجوههم البشاشة تحبهم رغم ارادتك .. وهذا ما حدث في مدرسة مشتول السوق التجارية بمحافظة الشرقية حيث كنت اتبادل حوار جاد مع أحد قيادات رجال القوات المسلحة إذ فوجئنا بسيدة مسنه فرقتنا وقطعت الحديث وبتلقائية وجهت الكلام لرجل القوات المسلحة وقالت له اسمع يابني انته قالها أأمري يا أمي قالت له بكل جدية أنا عايزة اتجوز السيسي بس بشرط يديني مهر ويجيبلي غويشتين دهب ولو ممعش برضه قوله يتجوزني ..ابتسم الضابط وقبل رأسها وقال لها ادعيلنا بس قالت انا جيت هنا عشان انتخب السيسي واقولك تبلغة اني عايزع اتجوزه .

تري ماذا فعل هذا ارجل لإجتذاب البشر من حوله .. رجل بتلقائيته الصادقه الخالية من التصنع اليس من واجبنا أن نحبه ؟؟ والله عندها حق تلك العجوز ..

شبكةعيونالإخبارية

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