أم تقدم بلاغ ضد نجلها بتهمة التحريض على العنف وانضمامه لـ6 إبريل

تباشر نيابة النزهة برئاسة المستشار احمد رشاد التحقيق مع عضو بحركة 6 ابريل ويدعى على محمد صفى الدين لاتهامه بالتحريض على العنف والتحريض ضد الجيش والشرطة والدستور بالنزهة بعدما تم القبض عليه عقب بلاغ من والدة المتهم ضد نجلها.

كانت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة النزهة بقيادةالمامور سليمان مامور قسم النزهة والمقدم حسن السيسى رئيس المباحث ، والرائد خالد العمدة وامناء الشرطة سيد عبد الرحمن ، وطارق سليمان ومحمد سعيد قد القت القبض علي المتهم وبارشاد والدته تم العثور علي عدد من فوارغ قنابل الغاز المسيله للدموع وعدد كبير من ملصقات 6 ابريل ومنشورات معادية للجيش والشرطة والدستور وقناع واقي “ماسك ” ضدد الغاز.

تحرر عن الواقعه المحضر رقم 884 لسنة 2014 وتمت احالته الى النيابة التى تباشر التحقيق.