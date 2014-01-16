أخبار عاجلة

د.عبدالناصر عمر: انتشار التحرش الجنسى الجماعى "حرب نفسية" -
الشيخ خالد الجندى ينتقد مهاجمى فتاة الشرقية المتحرش بها -
الشيخ خالد الجندى يعلق على واقعة التحرش بالشرقية: وحوش آدمية -
الشيخ خالد الجندى: ولادنا فى خطر والتحرش الجماعى "كارثة" -
مؤتمر سباق سيارات Batlesal The Wheel -
السيسي يلتقي رئيس البنك الدولي في واشنطن -
ميلان يكتفي بالتعادل أمام متذيل «الكالتشيو» -
تعادل مثير لتورينو وأودينيزي.. والفيولا يسعى للمقعد الأوروبي -
أتلانتا يقسو على جنوى بخماسية.. وباليرمو يخسر من كالياري في الكالتشيو -
قبل نهاية الموسم بـ8 جولات.. سيلتك بطلًا للدوري الإسكتلندي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

ولي عهد الشارقة يشارك في حملة للتبرع بالدم على مستوى الدولة

Google+ Print
ولي عهد الشارقة يشارك في حملة للتبرع بالدم على مستوى الدولة ولي عهد الشارقة يشارك في حملة للتبرع بالدم على مستوى الدولة

شارك سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس بمكتب سمو الحاكم، في حملة التبرع بالدم التي تقام برعاية كريمة من سموه، وبتنظيم من مركز خدمات نقل الدم والأبحاث في الشارقة.

كما شارك في عملية التبرع بالدم كل من الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ عصام بن صقر القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مؤسسة الشارقة للإعلام، والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي مدير عام مكتب سمو الحاكم، وأعضاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة وموظفي مكتب سمو الحاكم ودائرة التشريفات والضيافة، حيث شارك في الحملة أكثر من 35 موظفاً لصالح المرضى المحتاجين على مستوى الدولة وخاصة الحالات المرضية مثل مرض الثلاسيميا وفقر الدم وكذلك العمليات الجراحية التي تستعدي نقل دم، وعمليات الولادة في حالة حدوث نزيف للأم، بالإضافة إلى تغطية الحالات العاجلة لحوادث السيارات التي تستدعي نقل دم بصفة عاجلة.

ومن جهته أشاد الدكتور أمين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد للممارسات الطبية والتراخيص، رئيس اللجنة الوطنية العليا لنقل الدم بالدولة، بمبادرة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي في دعم برامج نقل الدم في الإمارات، وهذا ليس بغريب على سموه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية