ولي عهد الشارقة يشارك في حملة للتبرع بالدم على مستوى الدولة

شارك سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس بمكتب سمو الحاكم، في حملة التبرع بالدم التي تقام برعاية كريمة من سموه، وبتنظيم من مركز خدمات نقل الدم والأبحاث في الشارقة.

كما شارك في عملية التبرع بالدم كل من الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ عصام بن صقر القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مؤسسة الشارقة للإعلام، والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي مدير عام مكتب سمو الحاكم، وأعضاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة وموظفي مكتب سمو الحاكم ودائرة التشريفات والضيافة، حيث شارك في الحملة أكثر من 35 موظفاً لصالح المرضى المحتاجين على مستوى الدولة وخاصة الحالات المرضية مثل مرض الثلاسيميا وفقر الدم وكذلك العمليات الجراحية التي تستعدي نقل دم، وعمليات الولادة في حالة حدوث نزيف للأم، بالإضافة إلى تغطية الحالات العاجلة لحوادث السيارات التي تستدعي نقل دم بصفة عاجلة.

ومن جهته أشاد الدكتور أمين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد للممارسات الطبية والتراخيص، رئيس اللجنة الوطنية العليا لنقل الدم بالدولة، بمبادرة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي في دعم برامج نقل الدم في الإمارات، وهذا ليس بغريب على سموه.