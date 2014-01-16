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وزارة الدفاع العراقية تعلن عن تطهير مجمع حكومي ومركز شرطة بالفلوجة

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وزارة الدفاع العراقية تعلن عن تطهير مجمع حكومي ومركز شرطة بالفلوجة وزارة الدفاع العراقية تعلن عن تطهير مجمع حكومي ومركز شرطة بالفلوجة

ارشيفية

أعلنت وزارة الدفاع العراقية اليوم الخميس عن تطهير المجمع الحكومي ومركز شرطة الصقلاوية شمال غربي الفلوجة بمحافظة الأنبار من عناصر تنظيمي داعش والقاعدة ، فيما أكدت أن العملية تأتي تزامنا مع عمليات (ثأر القائد محمد) في محافظة الانبار .

وقالت الوزارة في بيان اليوم الخميس ، إنه تزامنا مع عمليات ” ثأر القائد محمد” تم اليوم تطهير المجمع الحكومي لناحية الصقلاوية شمال غربي قضاء الفلوجة من تنظيمي داعش والقاعدة .. وأضاف البيان ، انه تم كذلك تطهير مركز شرطة الصقلاوية من عناصرهذه التنظيمات .

وكانت محافظة الأنبارشهدت اليوم الخميس مقتل أربعة من عناصر تنظيم داعش واعتقال 10 آخرين خلال اشتباكات بين القوات الأمنية وعناصر التنظيم شرقي الرمادي ، فيما قتل وأصيب 7 أشخاص إثر سقوط عدة قذائف هاون على مناطق متفرقة من مدينة الفلوجة .

 

أ ش أ

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