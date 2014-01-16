تطوير 5 مستشفيات بأسوان بتكلفة 24 مليون جنيه

صرح الدكتور محمد عزمى وكيل وزارة الصحة باسوان بانه تم اعتماد 24 مليون جنيه لتطوير مستشفيات المحافظة حيث تم تطوير مستشفي كوم امبو بتكلفة 5 مليون جنيه مع دعمها بـ 17 جهاز غسيل كلوي ، ومستشفي حميات أسوان بـ 900 ألف جنية مع دعمها بـ 16 جهاز غسيل كلوي ، بجانب تطوير مستشفي الصدر بـ 400 ألف جنيه ، ومستشفي الرمد بأسوان بتكلفة 2 مليون جنيه ، علاوة علي تطوير مستشفي نصر النوبة بتكلفة 16 مليون جنيه .

وتابع محمد عزمي بأنه تم إنشاء مجمع للمحارق الصحية في الظهير الصحراوي لقرية بلانة تضم 7 محارق تخضع لاشتراطات ورقابة من أجل ضمان التخلص من النفيات الصحية بشكل آمن .