تعرفوا إلى ثنائيات بوليوود الأكثر جاذبية

أنتجت بوليوود مئات الأفلام ظهر فيها العديد من النجوم والنجمات الذين شاركوا بعضهم البعض بطولة أكثر من فيلم. وبمرور الأعوام، ارتبط الجمهور بهؤلاء النجوم وتعاطف معهم وأحبّهم، بعد أن أصبحوا يمثلون ثنائيات جميلة في السينما، وبات جمهور السينما يعتبرهم مثالاً للرومانسية والحبّ والإخلاص.

صحيح أن البعض من تلك الثنائيات اقتصر تحققه على عالم التمثيل والسينما، لكنه صحيح أيضاً أن الكثير من الثنائيات شهدت ارتباط شركائها من خلال الزواج، فكانت رومانسية ثنائية في التمثيل والحياة الفعلية؛ فتعالوا لنلقي الضوء على عدد من هذه الثنائيات الجميلة، قديماً وحديثاً، ولنستذكر مجموعة من أهم نجوم بوليوود الأزواج الأكثر جاذبية.

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أهم زواج بين نجوم بوليوود كان بين الممثلين Aishwarya Rai وAbhishek Bachchan اللذين شكّلا ثنائياً رائعاً في العديد من الإطلالات عبر الشاشات.

ويعتبر النجمان Shahrukh Khan وJori ثنائياً ناجحاً أيضاً، إذ مثّلا قصص حبٍ حقيقية ٍفي العديد من الأفلام الهندية، ولديهما ولدان Suhana وAryan، إضافةً إلى الثنائي Hrithik Roshan و Suzan khan اللذين يعتبران من أكثر الأزواج رومانسيةً في الهند؛ وHrithik هو الممثل الهندي صاحب العينين الخضراوين الذي اشتهر بجماله ونجوميته العالية.

أما الثنائي الأبرز فهما Salman Khan وKatrina Kaif ، اللذان انفصلا مراتٍ عديدة، ثم عادا إلى العمل المشترك. إنهما النجمان اللذان لمعا في العديد في الأفلام وكانا متفوقين في فنهم وإطلالاتهم.

كذلك الثنائي Ajay Devgan و Kajol هما من أنجح الممثلين في الدراما الهندية، وفي زواجهما أيضاً. وقد شكلا معاً ثنائياً رومانسياً جميلاً، إذ يقول Ajay دائماً: "إن الفضل في هذه الحياة الزوجية والأسرية الناجحة يرجع إلى زوجتي المتفانية Kajol".

ومن أنجح زيجات بوليوود دائماً زواج Amitabh و Jaya Bachchan ، اللذين يثبتان أن حبهما لا يتأثر بمرور السنين، وأن كلاً منهما يقدّر الآخر ويحترمه. وقد اعتبرت قصة حبّهما الأسطورية مثل شهرتهما ونجاحهما في بوليوود، وهما متزوجان منذ 3 يونيو 1973، واستكملا 40 عاماً من العمل الجماعي. وقد تشاركا في عدد غير قليل من الأفلام معاً.

ونذكر في الختام بعض الأزواج النجوم من عالم بوليوود: Aamir Khan و Kiran Rao، Karishma وSanjay Kapoor، Zayed Khan و Malaika Parekh وغيرهم الكثير من الأزواج الذين سطعت نجومهم في سماء الدراما الهندية.