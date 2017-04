The Lone Ranger و After Earth يتنافسان على جائزة أسوأ فيلم

كعادتهم وقبل ساعات من إعلان ترشيحات جوائز الأوسكار، أعلن منظمو جوائز الـ Golden Raspberry عن المرشحين للحفل السنوي الـ 34 لجوائز الـ Razzie Awards التي "تكرّم" أسوأ الأفلام والممثلين لعام 2013. وقد تصدّر الترشيحات الفيلم الكوميدي Grown Ups 2 مع ثمانية ترشيحات وترشح فيلم After Earth وA Madea Christmas وMovie 43 لست جوائز Razzie. يعلن عن أسماء الفائزين في الثاني من مارس المقبل أي قبل ساعات من الإعلان عن الفائزين بجوائز الأوسكار. فيما يلي اللائحة الكاملة للمرشحين عن جميع الفئات.

أسوأ فيلم

After Earth

Grown Ups 2

The Lone Ranger

A Madea Christmas

Movie 43

أسوأ ممثل

Johnny Depp عن فيلم The Lone Ranger

Ashton Kutcher عن فيلم Jobs

Adam Sandler عن فيلم Grown Ups 2

Jaden Smith عن فيلم After Earth

Sylvester Stallone عن أفلام Bullet To The Head و Escape Plan و Grudge Match.

أسوأ ممثلة

Halle Berry عن فيلم Movie 43 و The Call

Selena Gomez عن فيلم Getaway

Lindsay Lohan عن فيلم The Canyons

Tyler Perry عن فيلم AMadea Christmas

Naomi Watts عن فيلم Diana و Movie 43

أسوأ ممثلة في دور مساعد

Lady Gaga عن فيلم Machete Kills

Salma Hayek عن فيلم Grown Ups 2

Katherine Heigl عن فيلم The Big Wedding

Kim Kardashian عن فيلم Tyler Perry’s Temptation

Lindsay Lohan عن فيلم Scary Movie 5

أسوأ ممثل في دور مساعد

Chris Brown عن فيلم Battle Of The Year

Larry the Cable Guy عن فيلم AMadea Christmas

Taylor Lautnerعن فيلم Grown Ups 2

Will Smith عن فيلم After Earth

Nick Swardson عن فيلم Grown Ups 2وA Haunted House

أسوأ مخرج

المخرجين الثلاثة عشرة الذين تولّوا إخراج فيلم Movie 43

Dennis Duganعن فيلم Grown Ups 2

Tyler Perryعن فيلمTemptationوA Madea Christmas

M. Night Shyamalan عن فيلم After Earth

Gore Verbinski عن فيلم The Lone Ranger

أسوأ مجموعة أو ثنائي

جميع ممثلي فيلم Grown Ups 2

جميع ممثلي فيلم Movie 43

Lindsay Lohan وCharlie Sheen في فيلم Scary Movie 5

Tyler Perry و Larry the Cable Guy في فيلم A Madea Christmas

Jaden Smith و Will Smith في فيلم After Earth

أسوأ سيناريو

After Earth

Grown Ups 2

The Lone Ranger

A Madea Christmas

Movie 43

أسوأ نسخة جديدة أو جزء جديد أو فيلم مقتبس

Grown Ups 2

Hangover III

The Lone Ranger

Scary Movie 5

Smurfs 2