تشويق ودراما جديد الصالات العربية

August: Osage County و Jack Ryan: Shadow Recruit و The Book Thief هي الأفلام البارزة في الصالات العربية هذا الأسبوع. فيما يلي لمحة سريعة عنها.

August: Osage County

فيلم للمخرج John Wells مقتبس عن مسرحية للكاتبة Tracy Letts التي فازت عنها بجائزة Pulitzer و خمس Tony Awards وتولت أيضاً كتابة سيناريو الفيلم. August: Osage County يلقي الضوء على عائلة مفككة يكتشف أفرادها أسراراً ستصدم وتدمّر معظمهم إضافة الى المقربين منهم ... الملفت في هذا الفيلم الممثلون الذين أدّوا أدوارهم بشكل مميّز وخاصة الممثلة Meryl Streep التي برعت كعادتها في تقديم دور مركّب ورائع. أما الذين اعتقدوا أن Julia Roberts انتهت تمثيلياً فيجب أن يعيدوا حساباتهم بعد مشاهدة الفيلم.

August: Osage County يستحق المشاهدة ويعرض في الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت والعراق وقطر وسلطنة عمان ومصر ولبنان.

Jack Ryan: Shadow Recruit

Chris Pine هو رابع ممثل يؤدي شخصية Jack Ryan على الشاشة الكبيرة. فهذه الشخصية أداها Alec Baldwin في فيلم The Hunt for Red October عام 1990، و Harrison Ford في Patriot Games عام 1992 و Clear and Present Danger عام 1994 و Ben Affleck في The Sum of All Fears عام 2002. Jack Ryan: Shadow Recruit وعلى عكس الأفلام السابقة ليس مقتبساً عن رواية للكاتب Tom Clancy لكنه مبني على شخصية Jack Ryan والسيناريو كتبه Hossein Amini وتتأمل شركة Paramount Pictures أن يكون الفيلم إنطلاقة جديدة للسلسلة. قصة فيلم Jack Ryan : Shadow Recruit محورها الروسي Viktor Cherevin الذي يخطط لعمل إرهابي في Wall Street. فهل سيتمكن Jack Ryan من إنقاذ الموقف؟

Jack Ryan: Shadow Recruit يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين وسلطنة عمان والكويت والأردن والعراق وقطر ولبنان.

The Book Thief

بالرغم من الإخراج المتقن والديكورات الضخمة و الأزياء الملفتة وأداء الممثلين Geoffrey Rush و Emily Watson و Sophie Nélisse، وبالرغم ان المشاهد سيخرج من صالة العرض بعد مشاهدة The Book Thief والدمعة في عينيه بسبب النهاية المأساوية والمؤثرة، سيتساءل هذا الأخير ما هو الهدف وراء قصة فتاة تخلت عنها أمها واستقبلتها عائلة المانية خلال الحرب العالمية الثانية وكانت أميّة ثم تعلمت القراءة وتحوّلت لسارقة أو بالأحرى مستعيرة للكتب كما تصف نفسها في الفيلم ... The Book Thief فيلم بيستحق المشاهدة فقط لاكتشاف الدور الرائع وموهبة الممثلة الشابة Sophie Nélisse لا أكثر ولا أقل.

The Book Thief يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين والعراق وسلطنة عمان وقطر ولبنان.