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بالصور: سميرة سعيدة تصوّت بـ"نعم" للدستور المصري

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بالصور: سميرة سعيدة تصوّت بـ"نعم" للدستور المصري بالصور: سميرة سعيدة تصوّت بـ"نعم" للدستور المصري

كما تحرص الديفا سميرة سعيد في كل مناسبة تصويت تخص بلدها الأول المغرب، لا تفوت أيضاً مناسبة تحتاج صوتها كمواطنة مصرية تعيش في وتحمل جنسيتها منذ سنوات طويلة، هكذا شاركت النجمة المغربية المصرية بصوتها في الاستفتاء على دستور 2013.
وكانت سميرة سعيد قد أكدت من مركز الاقتراع، أن اهتمامها بالذهاب للإستفتاء على الدستور كان بوازع وطني وأخلاقي في المقام الأول، نحو البلد التي تقيم فيها ويعنيها استقرارها وتقدمها نحو الأصلح.

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