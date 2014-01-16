وائل جسار: انتظروا ألبومي الديني قريباً

رفض المطرب اللبناني وائل جسار خلط الدين بالسياسة وقال إنه لا وجه للمقارنة ولا حتى الربط بينهما، .

جسار وجّه نداءً خلال اتصال هاتفي ببرنامج showbiez على قناة "روتانا"، داعياً إلى ترك السياسة للسياسيين والدين لرجال الدين.

من جهة ثانية، قال جسار إنه ينتظر قريباً جداً طرح ألبومه الديني الجديد من كلمات دكتور وليد خلف وألحان وليد سعد وإنتاج "أرابيكا ميوزيك".

وعن تأثير الأغاني الدينية في الجمهور قال جسار إنّ التوقيت الحالي مناسب لطرحها، إذ أنّ الأغنية الدينية تعتبر غذاءً للروح والعقل وتؤثر في الضمير بشكل كبير، وتوقظه وتجعلنا نفكر بالله سبحانه وتعالى قبل فعل أي شيء.