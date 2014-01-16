برشلونة يؤكد : صفقة نيمار بلغت 57 مليون يورو

(إفي) - جدد نادي برشلونة الإسباني تأكيده على أن القيمة الإجمالية لصفقة شراء المهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا من ناديه المحلي سانتوس، بلغت 57 مليون يورو.

وذكرت صحيفة (ماركا) الإسبانية على موقعها الإلكتروني اليوم أن تأكيد برشلونة جاء بعد أن أرسل عضو النادي جوردي كاساس إلى أحد قضاة البلاد طعنا في الوثائق التي قدمها النادي لدحض البلاغ المقدم منه ضد رئيس النادي ساندرو روسيل، يتهمه فيه باختلاس 40 مليون يورو من صفقة نيمار.

وأوضح كاساس أن وثائق برشلونة كشفت أن قيمة صفقة نيمار بلغت 57 مليون يورو، بينها 17 مليون يورو لسانتوس و40 مليون إلى مؤسسة "نيمار&نيمار" غير المعروفة.

كما أضاف أن صفقة نيمار تضمنت دفع مبلغ طائل يضر بالمصالح الاقتصادية لبرشلونة، مبينا أن هناك عشرة ملايين يورو من ثمن الصفقة تم إدراجها ضمن "بنود خيالية" دون الكشف عن ماهيتها.

وشملت صفقة ضم نيمار اتفاقيات أخرى أبرمها برشلونة مع سانتوس منها 7.9 ملايين يورو لسانتوس من أجل حصول برشلونة على حقوق تفضيلية لشراء ثلاثة لاعبين شباب من النادي البرازيلي، بجانب ثمانية ملايين يورو إذا ألغى النادي الكتالوني مباراتين وديتين معه.

وأقر برشلونة بإبرام هذه الاتفاقيات ولكنه قال إنها ليست لها علاقة بصفقة نيمار.

ولا يزال الأمر حتى الآن في يد القاضي لكي يحدد إمكانية اتهام روسيل والمضي قدما في البلاغ المقدم ضده، أو حفظ البلاغ نظرا لعدم وجود أدلة.