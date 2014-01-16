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قرار جمهورى بنقل "قاضي الطيارين" إلى وظيفة إدارية

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كتب : أحمد البهنساوي منذ 48 دقيقة

أصدر المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، قرارًا بنقل أسامة أبوأحمد الصعيدى أحمد، القاضى بمحكمة استئناف القاهرة، والذي كان يباشر التحقيق في قضية أرض الطيارين، التي كان متهما فيها المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق، ونجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، إلى وظيفة غير قضائية بوزارة القوى العاملة والهجرة، تعادل درجة وظيفته الحالية، مع احتفاظه بمرتبه فيها.

واستند القرار، الصادر برقم 10 لسنة 2014، بحسب ما نشر اليوم بالجريدة الرسمية، إلى حكم مجلس تأديب القضاة بجلسته المنعقدة في 16 سبتمبر 2013، في طلب الصلاحية رقم 11 لسنة 2013، وبناءً على ما عرضه وزير العدل، على أن يقوم وزير العدل بتنفيذ القرار.

كما أصدر الرئيس قرارًا مماثلاً بنقل مينا وجيه مينا حنا القاضي بمحكمة بورسعيد الابتدائية، إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التنمية الإدارية تعادل درجة وظيفته الحالية، مع احتفاظه بمرتبه فيها.

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نسخة من الجريدة الرسمية

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نسخة من الجريدة الرسمية

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