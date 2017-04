ظلال العيون Arty Blossom من Make Up For Ever

تطلق MAKE UP FOR EVER لوحة ظلال العيون Arty Blossom المحدودة الإصدار في الوقت المناسب لتمنح كل امرأة أساسيات الألوان كالتي في الطبيعة لإطلالة مشرقة ومعاصرة لهذا الموسم.

ومن وحي الفن، إبتكرت داني سانز، المؤسس والمدير الفنّي لشركة MAKE UP FOR EVER ، لوحة ظلال العيون Arty Blossom بتركيبة جديدة تلعب على مؤثرات الضوء والألوان كما في فن الرّسم.

تجمع هذه اللوحة ثمانية ظلال طبيعية ومنعشة تنساب مع بعضها البعض: اللون الأرجواني الذهبي النابض بالحياة، اللون البيج الذهبي البالغ الرقة، ألوان الخوخي الربيعي والوردي المنعش، اللون الأخضر الذهبي المبهر، اللون الأبيض اللؤلؤي الأساسي، اللون النحاسي المعدني واللون الأزرق التركوازي اللؤلؤي. تأتي هذه الظلال بتدرّجات ناعمة وهادئة تساعد على إبراز إطلالة كلاسيكية ناعمة أو فنّية معاصرة.

تأتي مجموعة ظلال العيون بتركيبة جديدة رائعة تنساب مع الضوء لتضفي إشراقة ناعمة على البشرة، طوّرت لتظهر تأثيرات لونية شفّافة لنتيجة مثالية. كما تحتوي على صبغات قليلة تسهّل التطبيق وتمنح نتيجة لونية طبيعية. يمكن وضع عدّة طبقات حسب رغبة حدة اللون. فتُقدّم هذه اللوحة ألوان بثلاث تأثيرات مختلفة (حريري أو مشرق أو لامع) تضمن عيون مشرقة وجذابة تنسجم مع موسم الربيع.