من هي أجمل النجمات بتصاميم "Louis Vuitton"؟؟

دار "Louis Vuitton" من الأسماء المعروفة في مجال الموضة والأزياء، فهي واحدة من أكبر دور الأزياء الفرنسية التي يترقب العالم عروضها في أسبوع باريس للموضة، وتعتبر الدار المفضلة لدى العديد من نجمات هوليوود.

تحاكي تصاميم "Louis Vuitton" بلمسات مصممها الشهير Marc Jacobs الأناقة الباريسية، فنشاهدها بشكل متكرر على السجادة الحمراء، حيث قدمت في موسم صيف ٢٠١٣ مجموعة مميزة بطبعة المربعات الأنيقة، وكانت سبباً من أسباب انتشار تلك الطبعة العام الماضي، وظهرت هذه الطبعة العصرية في العديد من إطلالات النجمات، منهن: Jessica Alba بلوك جميل بالأبيض والأسود، و Kerry Washington بفستان ناعم باللونين الأبيض والبيج.

كما كانت إطلالة Reese Witherspoon في حفل الأوسكار بفستانها الأزرق الرائع واحدة من الإطلالات التي لا تنسى على السجادة الحمراء، ولا يمكننا أن ننسى أيضاً إطلالة النجمة الصينية Fan Bingbing التي حضرت مهرجان "كان" السينمائي بإطلالة ملكية بلون وردي جذاب، إلى جانب عارضة الأزياء الجميلة Karlie Kloss، والممثلة Lea Seydoux اللتان تألقتا بتصاميم "LV" في نفس المهرجان.

خضعت الدار الفرنسية إلى تغييرات كبيرة خلال العام الماضي، فقد غادرها المصمم Marc Jacobs بعد مسيرة 16 عاماً ليحل محلة المصمم Nicolas Ghesquière، وهذا التغيير يجعلنا ننتظر بشوق مرحلة جديدة من التألق والرقي بتصاميم "LV".

شاهدي في الصور أجمل إطلالات النجمات بتصاميم دار الأزياء الفرنسية "Louis Vuitton".

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