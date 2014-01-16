من هي الممثلة الشهيرة التي انضمت إلى مسلسل كريم الجديد؟

في آخر ظهور لها في منطقة نيشانتاشي في اسطنبول، أكّدت الممثلة التركية نبهات شهري الشهيرة بالسلطانة الأم في "حريم السلطان" لصحافة الباباراتزي التي رصدتها وهي بكامل أناقتها تتسوق بمفردها، انضمامها إلى أسرة مسلسل "مال أسود وعشق كاذب" إلى جانب بطله الممثل التركي آنجين أكيوريك الشهير بكريم.

وقالت شهري، إنها ستبدأ خلال أسبوع بتصوير دورها لكنها لم تعرف إسم شريكته بالبطولة بعد، خاصةً مع بروز ترشيح الممثلتين صدف أفجي الشهيرة بميرنا وأويكو كاراييل الشهيرة بجميلة في وسائل الإعلام التركية.

ولم يتم نفي ترشيحهما رسمياً لا منهما ولا من آنجين نفسه ولا من شركة إنتاجه ما زاد فضول الآلاف من المعجبين بأداء أكيوريك، لمعرفة إسم الممثلة التي سيستقر عليها دور البطولة.

يذكر أن المسلسل ضرب الرقم القياسي بعدد الممثلات المرشحات والمعتذرات اللواتي تجاوز عددهن الحد الطبيعي وهن حسب الترشيح: مريم أوزيرلي، توبا بيوكستون، جانسو ديري، بيرين سات، صدف أفجي، أويكو كاراييل، فمن ستكون الفائزة بالبطولة إلى جانبه؟ وهل سيحبها جمهور أنجين أكيوريك معه كما أحب بيرين سات؟