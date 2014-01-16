«الأشغال»: عصف ذهني لأسبوعين تطبيقاً للأجندة الوطنية

أكد معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة ورئيس مجلس برنامج الشيخ زايد للإسكان أنه خلال أسبوعين من الآن لابد من شحذ الهمم والطاقات من خلال عقد ورش عمل وعصف ذهني من أجل تقديم المقترحات والافكار البناءة لتنفيذ ما هو مطلوب بشكل جماعي، تطبيقاً للأجندة الوطنية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال الأعوام السبعة القادمة، وصولاً لرؤية الإمارات 2021 في عيدها الذهبي بمناسبة إكمالها خمسين عاماً من اتحادها.

اجتماع

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد صباح أمس لاستعراض الأجندة بحضور وكيل وزارة الاشغال العامة المهندسة زهرة العبودي والوكلاء المساعدين ومدراء الإدارات والمشاريع والمستشارين.

ثقة

وقال النعيمي: إن مواطن الإمارات على ثقة أن تلك الخطة ستنفذ، لأن القيادة حققت لهم أسرع تنمية شملت كافة المجالات في العالم وأصبحت من الدول الأكثر تقدماً في عقود قليلة بفضل القيادة الرشيدة وسواعد ابناء الامارات المخلصين، مؤكداً أن ما عرضه سموه من أجندة للسبع سنوات المقبلة تتطلب عملاً جماعياً من المؤسسات والأفراد ككل، وأكد معاليه للحضور على شحذ الهمم وعلى كل قطاع من قطاعات الوزارة ان تعقد اجتماعاً مع موظفيها لمعرفة ما نستطيع عمله وما الذي نحتاج له لتنفيذ هذه الخطط والمحاور في الاجندة الوطنية، وعلينا ايضا ان نقيم خططنا الاستراتيجيه ونجعلها تتواءم مع المحاور الوطنية ونضيف اليها، حيث ان دور الوزارة موجود في كل محور من المحاور من الاسكان والطرق والبنية التحتية والصحة والتعليم والاقتصاد، والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين والمؤسسات الاخرى والتواصل معهم وكذلك الاطلاع على افضل الممارسات العالمية في مختلف المجالات والتزود بالمعرفة لأن الهدف جماعي لخدمة الوطن.

جهود

وأضافت وكيل الوزارة المهندسة زهرة العبودي انه لابد من زيادة الجهد والعمل وتحقيق هذه الاهداف الوطنية التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن، وهذه البرامج والخطط ستجعلنا قادرين على تحقيق تلك الرؤية بكل ما ورد فيها من أهداف طموحة.