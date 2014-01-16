إصابة 14 شخصاً في تصادم تتابعي بين 57 سيارة على طريق العين أبوظبي

أُصيب شخص بإصابة بليغة، و13 آخرون بإصابات بين المتوسطة والبسيطة؛ في حوادث تصادم متتابعة بين 57 سيارة، وقعت صباح اليوم "الخميس" على طريق أبوظبى العين بالاتجاهين في المنطقة المقابلة لأبوسمرة، بسبب انخفاض مستوى الرؤية الأفقية نتيجة للضباب الكثيف.

وتفاصيل الحوادث كالتالي: حوادث تصادم بين39 سيارة في الاتجاه من أبوظبي إلى العين، و18 حادثاً في الاتجاه من العين إلى أبوظبي؛ ما أدى إلى توقف حركة السير والمرور تماماً وتسييرها من خلال طرق بديلة من جسر اليحر باتجاه الداخل، ومن جسر رماح باتجاه الخارج إلى طريق الشاحنات.

وأفاد الرائد صلاح الحميري، رئيس قسم مرور ودوريات العين، التابع لمديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي، بأنه وفور تلقي البلاغ هرعت دوريات المرور وسيارات الإسعاف التابعة لإدارة الطوارئ والسلامة، ومركبات الدفاع المدني، إلى مكان الحادث, لافتاً إلى أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحوادث وقعت بسبب انخفاض الرؤية وعدم التزام السائقين بترك مسافة كافية، وعدم التقيد بخفض السرعات في مثل هذه الأجواء المتغيرة.

وأشار إلى أن المديرية، من خلال التنسيق المشترك ضمن خطة الطوارئ أثناء الضباب، أخلت جميع المصابين ونقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج؛ كما قامت بإخلاء الطريق من المركبات المتضررة، وإغلاق حركة السير والمرور في الاتجاهين، وتوفير طرق بديلة للحد من وقوع حوادث مرورية أخرى، كما قام قسم العلاقات العامة بالمديرية بالتنويه، عبر البث المباشر بالإذاعات، بوقوع حوادث تصادم على الطريق بالاتجاهين؛ لتنبيه السائقين لاتخاذ الحيطة والحذر وخفض السرعات، وترك مسافة كافية والسير عبر الطرق البديلة.

ودعا الحميري السائقين في حال تشكل الضباب إلى ضرورة الالتزام بقواعد السير والمرور وترك مسافة آمان كافية، منوهاً بأهمية أن تكون المسافة المطلوبة أكبر في هذه الأجواء والتخفيف من سرعة المركبة، والالتزام بالسرعات المحددة على الطرقات الداخلية والخارجية وإيقاف المركبة على الكتف الأيمن من الطريق، وتشغيل الإشارات التحذيرية في حال تعذر الرؤية .

من جهة أخرى كثفت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبى، وبالتنسيق مع إدارة الإعلام الأمني؛ في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، التوعية المرورية ضمن مبادرة السلامة أثناء الضباب، وحث السائقين على خفض السرعات والتقيد بترك مسافة أمان كافية، وعدم تجاوز المركبات الأخرى وتجنب الأخطاء التي يرتكبها بعض السائقين، والمتمثلة في استخدام إشارات الانتظار أثناء السير في الضباب مما يؤدي إلى وقوع الحوادث المرورية.

وشددت المديرية على ضرورة الحرص والقيادة بحذر على الطرق الداخلية والخارجية، خصوصاَ خلال الساعات المتأخرة من الليل وحتى ساعات الصباح الأولى, لافتة إلى تنفيذ خطة متكاملة لتوفير السلامة المرورية أثناء الضباب, تشمل جهوداً ميدانية وتوعوية بتكثيف الدوريات على الطرق الداخلية والخارجية، ومنع سير الشاحنات على طريق الشاحنات؛ وكذلك المركبات الثقيلة على الطرق الداخلية والخارجية.

وأهابت بالشركات ومالكي الشاحنات الثقيلة إلى عدم تحريكها من مواقعها، أو من نقطة الانطلاق حتى انقشاع الضباب ووضوح الرؤية، وتشديد الضبط المروري وتطبيق عقوبات مشددة بحق المخالفين.

وأشارت المديرية إلى أنه يصاحب تلك الجهود الميدانية جهود توعوية بتوجيه نصائح للسائقين بتوخي الحذر، وإرشادهم إلى الطرق السالكة وزيادة الانتباه في حالة وجود أي مخاطر على الطرقات المختلفة، يقدمها قسم العلاقات العامة بالمديرية عبر البث المباشر بالإذاعات المختلفة؛ وتقديم نشرة إخبارية مرورية .

وحثّت السائقين على إيقاف المركبة خارج الطريق؛ وإطفاء إشارات الضوء الرباعي مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية التي تتضمن سلامتهم أثناء سيرهم في الضباب الكثيف، وتقليل سرعة المركبة تدريجياً أثناء الضباب؛ ومواصلة القيادة بحذر وبالسرعة التي تناسب الظروف المحيطة, واستخدام ضوء المصابيح المنخفضة في المركبة, وعدم استخدام إشارات الانتظار أثناء السير في الضباب, ومضاعفة مسافة التتابع إلى مسافة وقوف آمنة أكبر من الحالات العادية.