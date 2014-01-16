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أدريانا ليما الوجه الإعلاني لـDonna Karan

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أدريانا ليما الوجه الإعلاني لـDonna Karan أدريانا ليما الوجه الإعلاني لـDonna Karan

اختارت علامة "دونا كارن" Donna Karan العارضة البرازيلية أدريانا ليما لتكون وجه حملتها الإعلانية لمجموعة ربيع وصيف 2014. التصاميم مستوحاة من أجواء قبلية أثرت بشكل إيجابي على الصور الدعائية الجديدة. وتمحورت المجموعة حول القصات الفضفاضة والألوان المستوحاة من الطبيعة مثل التراكوتا والأزرق الداكن والأبيض الناصع أو حتى الألوان البنية الغنية. وعلى الرغم من أنّ الألوان الترابية غالباً ما تعتبر غير لافتة للأنظار، فإن قصّة الصدر البارزة واللمسات الغريبة والأنماط التجريدية الأنيقة تضمن نجاح كلّ طلّة تقدّمها الحملة الجديدة.
الجلد كان الحاضر الأبرز، حيث يمكن ملاحظة اللمسات المصنوعة من الجلد على شكل أكسسوارات رائعة وستر راقية من الجلد ما يضيف جاذبية إلى التصاميم.
شاهدي صور الحملة الإعلانية لـDonna Karan وأخبرينا برأيك.

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سيدتي