أطباء العيون يحذرون من الأضرار الناجمة عن أشعة الليزر

أشارت دراسة جديدة، أشرف عليها أطباء من مركز ديوك الطبى فى دورهام بكارولينا الشمالية، إلى أن استعمال الليزر يشكل خطراً جدياً على الرؤية.

وقد أكد تقرير عن حالة طفل يبلغ من العمر تسع سنوات الذى ذهب إلى المستشفى بعد أن أعماه الكبار وهم يلعبون بالليزر.

وقال الدكتور سينثيا توث أحد مؤلفى التقرير لرويترز هيلث، إنه لم يكن أحد يدرك أن هناك إصابة فعلية بسبب الليزر ولكن ما شاهدناه هو نزيف العين بسبب التعرض لشعاع الليزر القوى.

وأوضح توث أن شعاع الليزر به طاقة عالية وقد مرت عبر عدسات عين الصبى وتسببت فى انفجار الأوعية الدموية فى الجزء الخلفى من العين.

وذكر توث أن جهاز الليزر الذى يتم بيعه من ضمن ألعاب الأطفال هو سلاح خطير جداً مثل إطلاق النار.

وأوضح الدكتور ستايسى بينيليس أستاذ مساعد فى طب العيون وأخصائى الشبكية فى معهد العيون بجامعة كالفورنيا، أن مقدار الضرر الذى يصيب العين يرتبط بقوة شعاع الليزر، ويتم امتصاص الطول الموجى القصير لأشعة الليزر عن طريق شبكية العين، وبالتالى يمكن أن يتسبب فى العمى وانفصال الشبكية.

وأضاف توث أن من المهم أيضاً أن الناس لا يسمحون لأطفالهم أن يلعبون بالليزر أو يتعرضون لليزر من أى نوع.

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