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هل آذان النجمات جميلة مثلهن ام ماذا؟

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هل آذان النجمات جميلة مثلهن ام ماذا؟ هل آذان النجمات جميلة مثلهن ام ماذا؟

غالباً ما تسرقنا إطلالات النجمات المتكاملة والأنيقة في كل الأوقات من أزياء ومكياج وشعر. فنتناسى التركيز في بعض الملامح الصغيرة كالأنف، أو الأذنين إلى ما هنالك من تعب أو حبوب في البشرة.... ويبقى التركيز الأكبر على جمال النجمة ككل. وهذا إن دل على شيء دلّ على حبنا لنجمة معينة.
ولكن "سيدتي نت" كان قد فتح ملف عيوب النجمات الخلقية من شكل الفم إلى الأنف وصولاً إلى الاذنين وهو موضوع اليوم!
لهذا قد تكونين فعلاً لم تنتبهي من قبل إلى جمال أذنييّ النجمات، لهذا اليك هذه الفرصة للتعرف على شكل آذان النجمات تحديداً اللواتي يعانين من " شكل أذنين متقدّم إلى الأمام" .
كذلك تتيح لك هذه الصور المرفقة التعرّف على بعض الشخصيات الذكورية الذين يعانون أيضاً من هذه المشكلة.

 

تابعي هنا:

كيف كان مكياج النجمات في Golden Globes After Party؟

 

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سيدتي