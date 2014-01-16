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نجوم مصر مستبعدون عن المشاركة في مهرجان "الريان"

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نجوم مصر مستبعدون عن المشاركة في مهرجان "الريان" نجوم مصر مستبعدون عن المشاركة في مهرجان "الريان"

ثمانية وعشرون نجماً سيشاركون في مهرجان "الريان" في سوق واقف في قطر الذي ستبدأ فعالياته في الرابع والعشرين من الشهر الجاري وتستمر لغاية السابع من شهر فبراير تحت إشراف ورعاية إذاعة "الريان".
واللافت هذا العام غياب نجوم الغناء من على خلفية الخلاف السياسي القائم بين مصر وقطر. وقد حلّت مكانهم أسماء غنائية أخرى بعضها من العراق والبعض الآخر من تونس. وتحرص لجنة مهرجان الريان سنوياً على إفساح المجال أمام أصوات غنائية قطرية شابة لتقديم ما لديها من أعمال غنائية جديدة وذلك تشجيعاً منها للمواهب الشابة.
أما الأسماء المشاركة فهي: فتى رحيمة، مزعل فرحان، سعد جمعة، جنات، صابر الرباعي، عبادي الجوهر، أصالة، لطيفة، وليد توفيق، عبدالله الرويشد، أبو بكر سالم، غانم شاهين، ديانا حداد، فهد الكبيسي، نوال الكويتية، عيسى الكبيسي، فارس كرم، مصطفى السني، ابو عركي البخيت، هيام يونس، نانسي عجرم، راغب علامة، فريدة العراقية، كاظم الساهر، علي عبد الستار، محمد عبده والشاب مامي.

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