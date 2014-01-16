نبيل فهمى يغادر إلى المغرب لحضور اجتماع كبار مسئولى لجنة القدس

غادر نبيل فهمى، وزير الخارجية والوفد الدبلوماسى المرافق له، مطار القاهرة الدولى منذ قليل، متجها إلى الدار البيضاء (كازابلانكا)، على متن الخطوط المصرية للمشاركة فى اجتماع كبار مسئولى لجنة القدس الذى يبدأ اليوم الخميس، لبحث الإعداد الوزارى للجنة التى تنعقد غداً 17 يناير الجارى برئاسة عاهل المغرب الملك محمد السادس ورئيس اللجنة.

وتعقد اللجنة للمرة الأولى منذ عام 2002، وتبحث عدة موضوعات على رأسها التطورات الأخيرة فى القدس، وكيفية مواجهة الممارسات الإسرائيلية لطمس معالم مدينة القدس، وتراثها العربى والإسلامى، مع بحث تفعيل توصيات مجلس وزراء منظمة التعاون الإسلامى خلال اجتماعها الأخير فى كوناكرى.

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