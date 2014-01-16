د. على مؤنس: عقار فيروس «سى» الجديد لا يغنى عن حقن «الإنترفيرون»

كتب : نورهان السبحي الخميس 16-01-2014 09:42

■ ما مدى انتشار فيروس «سى» فى مصر؟ وكيف تنتقل العدوى؟

- هناك 12% من المصريين مصابون بفيروس «سى»، ومصر من أكثر الدول المصابة بالمرض الذى لا يحدث نتيجة تلوث الطعام أو الأشياء كما يقال، لكنه ينتقل من خلال كل ما يخدش الجلد، وتنتقل العدوى بشدة خلال إجراء عملية اللوزتين؛ حيث أحيانا ما تكون الأدوات غير معقمة مع تكرار العمليات، كما تنتشر العدوى أيضاً فى عيادات الأسنان لعدم تعقيم الأدوات، وأحيانا أيضاً ما يسبب الوشم العدوى.

■ يتحدث الناس فى مصر الآن عن علاج فيروس «سى» الجديد «سوفوسبوفير»، فهل هذا العلاج يغنى عن العلاج بـ«الإنترفيرون»؟

- يتميز العلاج بـ«الإنترفيرون» بأنه يحاصر الفيروس داخل الخلية الكبدية كما أنه يمنع دخول الفيروس لخلايا كبدية جديدة أخرى؛ حيث إن الكبد يجدد خلاياه بحوالى مليون خلية كبدية جديدة، وبذلك يتم القضاء على فيروس «سى» بطريقة غير مباشرة ويختفى الفيروس فى الدم، ونتائج العلاج عن طريق «الإنترفيرون» جيدة جدا تصل إلى 80% عند التشخيص السليم.

ومرضى فيروس «سى» ممن يتناولون «الإنترفيرون» لا يصح لهم أن يتوقفوا عن تناول العلاج وذلك لأن فيروس «سى» الموجود فى مصر ثبت أنه من الفصيلة الرابعة للمرض، وتلك الفصيلة تحتاج بالإضافة للعلاج الحديث «الإنترفيرون» و«الريبافارين».

■ ما العواقب الصحية التى تنجم عن التوقف عن علاج «الإنترفيرون»؟

- من الخطأ الفادح التوقف عن العلاج، خاصة إذا كانت هناك استجابة له، وإذا تم التوقف سوف تحدث انتكاسة للمريض، وسيعود الفيروس من جديد، كما أن المريض سيصاب بتليف فى الكبد.

■ وما مضاعفات حدوث التليف الكبدى؟

- يسبب التليف الكثير من المضاعفات؛ فربما يؤدى إلى الاستسقاء وتورم القدمين وحدوث أورام فى الكبد ودوالى المرىء وحدوث خلل كلوى.

■ ما العلاج الثلاثى ومدى فاعليته؟

- العلاج الثلاثى هو عبارة عن تناول العقار الجديد «سوفوسبوفير» + «الريبافارين» مع تناول حقن «الإنترفيرون» وذلك لعلاج فيروس «سى» من الفصيلة الرابعة الموجود فى مصر.