سائق “بن لادن” يشهد في محاكمة أمريكية لمتحدث سابق باسم القاعدة

سمح قاض أمريكي لسائق سابق لأسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة الراحل بالشهادة من خلال دائرة تلفزيونية مغلقة في محاكمة سليمان أبو غيث صهر بن لادن والمتحدث السابق بإسم التنظيم بتهمة التآمر لقتل أمريكيين وتقديم دعم مادي للارهابيين.

وأجاز القاضي لويس كابلان في مانهاتن أمس الاربعاء شهادة سالم حمدان الذي رفع قضية أمام المحكمة العليا الامريكية عام 2006 انتهت بعدم دستورية محاكمات عسكرية أقيمت لنزلاء في معتقل خليج جوانتانامو الأمريكي الحربي في كوبا.

وألغي قرار ادانة صدر بحق حمدان لاحقا في أكتوبر 2012. ويعيش الشاهد الان في اليمن.

ووفقا لمحامي أبو غيث وبحسب ما أفادت “رويترز” فإن حمدان سيشهد بأنه لم ير المتهم قط متورطا في أي تخطيط وبأن وجود اسمه في قائمة مختصرة شملت أسماء الدائرة الداخلية في التنظيم لا يعني بالضرورة ولاءه للقاعدة.

ورد ممثلون للادعاء بأن شهادة حمدان لن يعتد بها وأقر القاضي كابلان بأن جزءا منها لن يكون على الارجح مقبولا أمام المحكمة.

لكن القاضي قال إن شهادة حمدان بخصوص قائمة أسماء الدائرة الداخلية في تنظيم القاعدة والتي احتوت على ما يبدو أيضا أسماء فنيين للسيارات و”مارة أبرياء” يمكن ان تفند ما تقوله الحكومة الأمريكية بأن وجود اسم أبو غيث في إحدى هذه القوائم يدينه.

وأضاف كابلان أن شهادة حمدان بأن معسكرات القاعدة استخدمت لتدريب أشخاص على القتال في الشرق الاوسط تنتقص مما يقوله المدعون في القضية بأن خطب أبو غيث في هذه المعسكرات كانت تهدف إلى التآمر على قتل أمريكيين.

وفيما يتعلق بالسماح لادلاء حمدان بشهادته عبر الفيديو قال كابلان إن الشاهد الذي يعيش في اليمن الان يعارض وربما “يمنع القانون” سفره إلى الولايات المتحدة.

وقال ستانلي كوهين أحد محامي الدفاع عن أبو غيث إنه سعيد بقرار السماح لحمدان بالشهادة في القضية.

وتحدد يوم 24 فبراير شباط لاختيار هيئة المحلفين في قضية أبو غيث.