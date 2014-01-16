وزيرا الخارجية السورى والإيرانى يصلان لموسكو للقاء نظيرهما الروسى

وصل وزيرا الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف والسورى وليد المعلم مساء أمس الأربعاء، إلى موسكو، حيث سيتباحثان مع نظيرهما الروسى سيرجى لافروف فى الأزمة السورية قبل أقل من أسبوع على انعقاد مؤتمر جنيف 2 للسلام فى سوريا.

وكان الوزير الإيرانى قد التقى فى دمشق، أمس الأربعاء، الرئيس السورى بشار الأسد والوزير المعلم، ثم توجه الوزيران سويا إلى موسكو ومن المقرر أن يلتقى الوزير الإيرانى أيضا الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.

وعشية الزيارة قالت وزارة الخارجية الروسية فى بيان إن "مواقف روسيا وإيران من الأزمة السورية فيها الكثير من وجهات النظر المشتركة، وفى مقدمها تلك المتعلقة بالحل السلمى للأزمة، وهو حل ليس هناك من بديل منه".

وتأتى المحادثات الروسية، الإيرانية، السورية قبل أقل من أسبوع من مؤتمر جنيف 2، الذى سيعقد فى سويسرا فى 22 الجارى، وسيضم ممثلين عن كل من النظام السورى والمعارضة بهدف إيجاد حل سلمى للنزاع الدائر فى سوريا منذ 2011، الذى أوقع 126 ألف قتيل بحسب المرصد السورى لحقوق الإنسان.

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