أخبار عاجلة

د.عبدالناصر عمر: انتشار التحرش الجنسى الجماعى "حرب نفسية" -
الشيخ خالد الجندى ينتقد مهاجمى فتاة الشرقية المتحرش بها -
الشيخ خالد الجندى يعلق على واقعة التحرش بالشرقية: وحوش آدمية -
الشيخ خالد الجندى: ولادنا فى خطر والتحرش الجماعى "كارثة" -
مؤتمر سباق سيارات Batlesal The Wheel -
السيسي يلتقي رئيس البنك الدولي في واشنطن -
ميلان يكتفي بالتعادل أمام متذيل «الكالتشيو» -
تعادل مثير لتورينو وأودينيزي.. والفيولا يسعى للمقعد الأوروبي -
أتلانتا يقسو على جنوى بخماسية.. وباليرمو يخسر من كالياري في الكالتشيو -
قبل نهاية الموسم بـ8 جولات.. سيلتك بطلًا للدوري الإسكتلندي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

المحكمة الخاصة بلبنان تبدأ محاكمة المتهمين فى اغتيال الحريرى

Google+ Print
المحكمة الخاصة بلبنان تبدأ محاكمة المتهمين فى اغتيال الحريرى المحكمة الخاصة بلبنان تبدأ محاكمة المتهمين فى اغتيال الحريرى

تنطلق اليوم الخميس محاكمة أربعة عناصر من حزب الله الشيعى اللبنانى متهمين باغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريرى فى 2005 غيابيا أمام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قرب لاهاى وسط استمرار النزاع فى سوريا وأعمال العنف فى لبنان.

وبعد تسع سنوات على التفجير الذى أدى إلى انسحاب القوات السورية فى لبنان بعد وصاية استمرت حوالى 30 عاما على هذا البلد، وثلاث سنوات على بدء النزاع فى سوريا، سيبدأ الادعاء أخيرا فى تقديم عناصر الاتهام.

والمحكمة الخاصة بلبنان التى تأسست عام 2007 بقرار من مجلس الامن الدولى وبطلب من لبنان لمحاكمة المسؤولين عن هذا التفجير، ستبدأ جلساتها فى غياب المتهمين الذين لا يزالون متوارين عن الانظار رغم صدور مذكرات توقيف دولية بحقهم.

وبحسب نص الاتهام فان مصطفى بدر الدين (52 عاما) وسليم عياش (50 عاما) وهما مسئولان عسكريان فى حزب الله، دبرا ونفذا الخطة التى ادت الى مقتل رئيس الوزراء الاسبق مع 22 شخصا آخرين بينهم منفذ الاعتداء فى 14 شباط/فبراير 2005 فى بيروت. وأصيب فى التفجير أيضا 226 شخصا.

أما العنصران الأمنيان حسين عنيسى (39 عاما) وأسد صبرا (37 عاما) فهما متهمان بتسجيل شريط مزيف تضمن تبنى الجريمة باسم مجموعة وهمية أطلقت على نفسها "جماعة النصر والجهاد فى بلاد الشام".

لمزيد من الأخبار العربية..

◄ مجموعة مسلحة تغلق الطريق الرابط بين مدينتى الكفرة – تازربو بليبيا

◄ الأوقاف الفلسطينية تقرر تشكيل لجانًا محلية لحماية المساجد من المستوطنين

◄ قوات حفظ السلام تطلق رصاصات تحذيرية لحماية مجمع بجنوب السودان

◄ منظمة فلسطينية: إنقاذ عملية السلام يتطلب إشراك المجتمع الدولى

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
فيديو| خبير عسكري: الجيش تعقب الإرهابيين في جبل الحلال بالأقمار الصناعية

فيديو| خبير عسكري: الجيش تعقب الإرهابيين في جبل الحلال بالأقمار الصناعية

فيديو.. مصريون في أمريكا: نحن مع السيسي

فيديو.. مصريون في أمريكا: نحن مع السيسي

فيديو..الرئاسة: الهدف من زيارة السيسي إطلاع ترامب على الحقائق في مصر

فيديو..الرئاسة: الهدف من زيارة السيسي إطلاع ترامب على الحقائق في مصر

فيديو| سما المصري تهاجم برلمانيًا: «اللي عنده معزة يربطها»

فيديو| سما المصري تهاجم برلمانيًا: «اللي عنده معزة يربطها»