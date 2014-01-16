الأمم المتحدة تحث المستثمرين على دعم جهود التصدي لتغير المناخ

قالت الأمينة التفيذية لمعاهدة الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، كريستينا فيجيرس، الأربعاء، إن صناديق الاستثمار التي تدير تريليونات الدولارات يجب أن تحول أموالها بعيدا عن الاستثمارات في الوقود إلى مصادر الطاقة النظيفة للحد من الارتفاع الخطير في درجات الحرارة المسبب لتغير المناخ عالميا.

وأبلغت «فيجيرس» مؤتمرا للمستثمرين عقد بمقر الأمم المتحدة أن قراراتهم الاستثمارية يجب أن تعكس احدث الأدلة العلمية لتغير المناخ لحماية المدخرات الصحية والمالية للمواطنين العاديين في المستقبل.

وقالت: «تتوقف معاشات وتأمينات ومدخرات مليارات الناس العاديين على الأمن والاستقرار طويل المدى للصناديق الاستثمارية المؤسساتية».

وأضافت: «يشكل تغير المناخ احد اكبر التهديدات بعيدة المدى لهذه الاستثمارات وثروات الاقتصاد العالمي».

وحددت مفاوضات الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ 2015 كموعد نهائي للاتفاق في باريس على خطة عالمية لمعالجة هذه الظاهرة وضعت بعد اتفاق خلال القمة الماضية للأمم المتحدة، في نوفمبر الماضي، في بولندا.