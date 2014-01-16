94%.. النتيجة النهائية للاستفتاء بجنوب سيناء

أنهت اللجان العامة بمحافظة جنوب سيناء عمليات الفرز فى كل المدن التسع، حيث بلغت نسبة التصويت على مستوى المحافظة 59% بإجمالى حضور 61 ألفا و452 صوتا منهم 39% من المقيدين بالجداول الانتخابية بالمحافظة و20% من الوافدين.

وجاء عدد من قالوا "نعم" 58 ألفا و198 صوتا وهم يمثلون نسبة 94% من إجمالى الناخبين، أما عدد أصوات من قالوا لا بلغ 2274، فيما تم تسجيل 980 صوتا باطلا.

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