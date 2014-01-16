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اليوم.. انطلاق أول مهرجان للإنشاد الدينى بمشاركة كبار المبتهلين

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اليوم.. انطلاق أول مهرجان للإنشاد الدينى بمشاركة كبار المبتهلين اليوم.. انطلاق أول مهرجان للإنشاد الدينى بمشاركة كبار المبتهلين

ينطلق اليوم الخميس، أول مهرجان للإنشاد بمصر، تنظمه نقابة الإنشاد الدينى، بمسرح الهوسابير، بوسط البلد، ويستمر حتى يوم 23 يناير الشهر الجارى، بمشاركة 44 منشدا ومبتهلا، منهم أحمد التونى، وأمين الدشناوى، وعبد التواب البساتينى، ويختم ليالى المهرجان المنشد الكبير، الشيخ ياسين التهامى.

وقال الشيخ محمود ياسين التهامى، نقيب المنشدين، إن النقابة تعد الأولى من نوعها فى والشرق الأوسط، وأن مذهبها سنى ومرجعيتها الأزهر الشريف، مشيرا إلى أن النقابة عمالية مستقلة، وأنه بانتظار مجلس الشعب القادم لتتحول إلى نقابة مهنية، مشددا على أن النقابة ليس لها أى ميول سياسية أوحزبية أوتابعة لجماعات، كما ليس لها ميولا دنيوية قائلا "إحنا بتوع لا إله إلا الله محمد رسول الله"؛ واستطرد "إحنا بتوع حضرة النبى وبتوع الكل".

وأكد التهامى أن النقابة لم ولن تسمح بأن يصفها البعض بأنها تتبع جهة سيادية أوتيار بعينه، معلنا أن النقابة ترحب بالمنشدات السيدات للانضمام إلى عضوتها، بشرط الالتزام بالإنشاد الدينى الصحيح، معلنا أيضا أن النقابة لن تقتصر على المنشدين الإسلاميين، بل ترحب بانضمام المنشدين من الأخوة المسيحيين.


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